36 حصة أسبوعية للطلبة في مدارس أبوظبي الخاصة

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

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أخطرت مدارس خاصة في أبوظبي أولياء الأمور عبر البريد الإلكتروني بجداول توزيع الحصص الدراسية للعام الدراسي الجاري 2023 ـ 2024، للطلبة من رياض الأطفال وحتى الصف 12، على أن يتم الالتزام بأيام التمدرس والمقررة بـ182 يوماً كحد أدنى خلال العام الدراسي وفق توجيهات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، إضافة إلى زمن الحصص الدراسية ومواعيد الدوام المدرسي.

وأفادت مدارس خاصة أن عدد الحصص الأسبوعية والتي يتلقاها الطالب هي 36 حصة أسبوعية من الصفوف 5 – 12، بواقع 8 حصص يومياً عدا يوم الجمعة سيحصل الطالب على 4 حصص فقط، أما الصفوف من ١ -٤ سيحصلون على 32 حصة، مقابل 28 للروضات 1 و2 أسبوعياً، أما نصاب المعلمين فهو من 22 ـ 24 حصة أسبوعياً، وأفاد تعميم المدارس المرسل إلى أولياء الأمور بأن الحضور إلى المدرسة سيكون في 7.30 صباحاً وطابور الصباح 10 دقائق، وتبدأ الحصة الأولى 7.50 دقائق مشددة على أهمية حضور الطلبة في الوقت المحدد وفي حال التأخير سيتم مساءلة الطالب وولي أمره.

جمعية لأولياء الأمور

إضافة إلى ذلك أنشأت مدارس خاصة جمعية أولياء الأمور وحثت ذوي الطلبة على الانضمام إليها، حيث ستعمل هذه الجمعيات كجسر تواصل بين الآباء والمعلمين وتهدف إلى تعزيز تجربة التعلم خلال العام الدراسي، وستتناول مناقشة قضايا الطلبة وأبرز التحديات التي تواجههم، والأنشطة التي توفرها المدرسة مع أهمية الترحيب باقتراحات أعضاء الجمعية.

غلق باب التسجيل

وعلى صعيد تسكين الطلبة انتهت غالبية المدارس من تسكين طلابها، كما أعلنت مدارس بشغر جميع مقاعدها الدراسية واكتمال نصابها من الطلبة وغلق باب التسجيل، حيث تراعي الحد المسموح به لعدد الطلبة في الصف من 21- 30 طالباً كحد أقصى بحسب توجيهات دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، والتي تلزم المدارس بهذه النسبة لضمان تجربة تعليمية مميزة بين الطالب والمعلم وتجنب الازدحام في الصف الواحد .

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