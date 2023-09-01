مختبرات في جامعة روشستر للتكنولوجيا بـ 20 مليون درهم

المصدر: دبي - مرفت عبدالحميد

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كشف الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي عن عزم الجامعة إنشاء مبنى جديد بتكلفة 20 مليون درهم داخل حرمها الجامعي، يضم مختبرات جديدة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتقنيات ثلاثية الأبعاد والاستدامة والمدن الذكية والحلول الذكية.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من تصميم المبنى، على أن يبدأ الشروع في بنائه خلال العام الجاري ويستمر 12 شهراً، لافتاً إلى أن المختبر سيكون ذو بعد بحثي وأكاديمي وتطبيقي لدعم العملية التعليمية، وسيساهم في إيجاد الحلول للتحديات التي تواجهها الشركات المتعاونة مع هذه المختبرات من أجل تنويع الاقتصاد المحلي، وتجهيز الطلبة للمستقبل.

وأضاف إن الجامعة تعتزم أيضاً طرح برنامجين جديدين في البكالوريوس انطلاقاً من العام الأكاديمي المقبل 2024 - 2025، وهما: تصميم الإعلام الحديث، والإعلام والعلاقات العامة، بالإضافة إلى برنامج علم النفس الذي طرحته الجامعة أخيراً.

وقال إن الجامعة طرحت أيضاً بداية العام الدراسي الذي انطلق الاثنين الماضي برنامجاً في الماجستير بعنوان «القيادة والإبداع في المؤسسات» والذي يهدف إلى تنمية المهارات القيادية لدى الدارسين وتزويدهم بالقدرات الإبداعية.

وأفاد رئيس جامعة روشستر أن الجامعة رصدت ميزانية لدعم طلبتها في مجال ريادة الأعمال كمدخل لدعم الصناعات والمشاريع التي تحمل طموحات الطلبة والخريجين في أن يصبحوا أصحاب شركات لبناء مستقبل أفضل لهم ولدولتهم.

وأضاف إنه تم اختيار 10 مشاريع من أصل 20 مشروعاً تقدم بها الطلبة، حيث قدمت لهم الجامعة الدعم العلمي والمادي، ليتمكنوا من تأسيس شركاتهم الخاصة في الدولة، وتعزيز فكرة «صنع في الإمارات ويقدم للعالم»، وفي الوقت ذاته تحرص على حث طلبتها من رواد الأعمال على التحلي بالروح الإيجابية، والموازنة بين الدراسة والعمل، وتطوير مهاراتهم القيادية من خلال الالتحاق بفرص التدريب العملي التي توفرها الجامعة في حرمها.

4 مراكز

وأفاد أيضاً أن الجامعة بصدد افتتاح 4 مراكز وهي: المدن الذكية، الإبداع وقيادة الأعمال، التكنولوجيا لأصحاب الهمم، مركز الاستدامة والطاقة. وأوضح أن الأخير سينطلق العام الجاري وهو مركز الاستدامة والطاقة.

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