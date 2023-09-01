جامعة الإمارات تنظم معرض التوظيف «طريقك إلى النجاح»

المصدر: (العين - وام)

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انطلقت، أول من أمس في جامعة الإمارات، فعاليات معرض التوظيف «طريقك إلى النجاح»، الذي ينظمه مركز التوظيف وشؤون الخريجين بالتعاون والشراكة مع أكثر من 40 شركة ومؤسسة من القطاعين الحكومي والخاص، ويستمر يومين في القاعة الكبرى بالمبنى الهلالي.

وأكد أ.د غالب البريكي مدير الجامعة بالإنابة أن جامعة الإمارات قطعت شوطاً كبيراً في الريادة الأكاديمية والبحثية، بالتعاون مع نخبة من الشركاء الاستراتيجيين من أجل تجسيد العلاقة التشاركية بين المؤسسات المختلفة.

وأكد غنام المزروعي، أمين عام مجلس تنافسية الكوادر الوطنية، أن المجلس وانطلاقاً من دوره الاستراتيجي يعمل على دعم كافة الجهود الرامية إلى توفير فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص، وزيادة نسبة التوطين في كافة القطاعات الحيوية.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الإماراتيين العاملين في القطاع الخاص والشركات التابعة 80 ألفاً، منهم ما يزيد على 27 ألفاً انضموا للعمل الخاص منذ بداية العام ، كما بلغ عدد الإماراتيين المستفيدين مالياً من برنامج «نافس» 60 ألفا ، وبمدفوعات تزيد على 2.4 مليار درهم حتى يوليو الماضي، فيما بلغ إجمالي عدد شركات القطاع الخاص التي وظفت مواطنين 17000 شركة، كما استفاد ما يزيد على 11000 مواطن من خدمات الإرشاد المهني خلال الأشهر الثلاثة الأولى فقط من العام الجاري.

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