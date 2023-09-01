توصيات لأولياء أمور الطلبة بتحديث سجل التطعيمات

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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قدمت إدارة حماية الصحة العامة في هيئة الصحة بدبي توصيات رئيسة لمساعدة الطلبة خلال العودة للمدارس، تزامناً مع انطلاقة العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، وذلك ضمن حملة «العودة إلى المدارس» التي أطلقتها الهيئة أخيراً، إذ تعد بداية العام الدراسي فرصة جيدة لتعزيز العادات الصحية في حياة الطفل.

وأكدت التوصيات أهمية حصول الأطفال على قدر كاف من النوم وتناول نظام غذائي غني يدعم الصحة العامة لتعزيز دخوله إلى المدرسة بسلاسة، إذ نصحت الهيئة بحصول الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 - 12 سنة من 9 إلى 12 ساعة من النوم في اليوم، والذين تتراوح أعمارهم بين 13 - 18 سنة من 8 إلى 10 ساعات من النوم في اليوم.

تطعيمات

وشددت الهيئة على أهمية التأكد من تحديث سجل التطعيمات الخاص بالطلبة، بما في ذلك تلك التطعيمات المطلوبة من قبل المدرسة، موضحة أن التطعيمات ضرورية لحماية صحة الأطفال والوقاية من انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها عن طريق التطعيم، ولفتت الهيئة إلى أهمية فحص أولياء الأمور لأبنائهم بشكل يومي قبل الذهاب إلى المدرسة، وفي حال كان لديهم أي أعراض مرضية، عليهم إبقائهم في المنزل واتباع إرشادات المدرسة بشأن العودة إلى المدرسة.

وطالبت الهيئة أولياء الأمور بالتحدث مع أطفالهم للإفصاح عن مشاعرهم تجاه العودة للمدارس، خاصة إذا كان لديهم قلق بشأن بداية العام الدراسي، وحضتهم على تقدم الطمأنينة والإرشاد لأطفالهم، ولعب دور الدعم الأساسي في المنزل وخارجه.

ومن النصائح والتوجيهات التي قدمتها الهيئة لأولياء الأمور، اتباع طرق الوقاية الصحية للنظافة العامة مثل غسل اليدين بالطريقة الصحيحة، وتغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس، وكيفية التخلص من المناديل الورقية بشكل صحيح، فضلاً عن إبعاد الطلبة عن الطقس الحار تجنباً لإصابتهم بالعديد من الأمراض المرتبطة بالحرارة مثل ضربة الشمس، والإجهاد الحراري، والجفاف، لذلك ينبغي على ولي الأمر الانتباه إلى علامات الإصابة بأمراض الحرارة، والتوجه لمقدم الرعاية الصحية على الفور إذا ظهر على الطفل أي من الأعراض التعب الشديد أو النعاس بشكل غير عادي، أو الحمى والصداع، أو العطش الشديد.

وحضت الهيئة ذوي الطلبة على مراعاة الانتباه إلى حجم الطفل وعمره عند اختيار الحقيبة المناسبة، إذ من المناسب اختيار حقيبة تتناسب مع حجم الجسم والقوة البدنية، وتوفر الراحة أثناء حملها، وقد تحتاج إلى قياس طول الظهر وعرض الكتفين للطفل ومقارنتها بحجم الحقيبة للتأكد من الملاءمة الصحيحة، كما يفضل اختيار حقيبة تحتوي على أحزمة كتف مبطنة.

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