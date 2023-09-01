سلطان بن أحمد: نتطلع لمزيد من الإنجازات في جامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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التقى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، ظهر أمس، الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، ونواب المدير وعمداء الكليات ومديري المراكز والمعاهد البحثية، ورؤساء الأقسام الأكاديمية في الجامعة.

ورحب سموه في بداية اللقاء بالحضور من إدارة الجامعة في كل المجالات والاختصاصات، مهنئاً سموه بانطلاق العام الدراسي الجديد الذي تتطلع فيه الجامعة لتحقيق المزيد من الإنجازات وتقديم أفضل العلوم والمعارف لطلبتها وتعزيز دورها العلمي والإنساني والمجتمعي بما يواكب خططها الاستراتيجية.

وأشاد سموه بالجهود المبذولة التي أسهمت في تبوؤ الجامعة مكانة أكاديمية عالية ودخولها ضمن أفضل 300 جامعة على مستوى العالم، مؤكداً سموه ضرورة الاستمرار في التقدم مع وضع أهداف أكبر تليق بمنجزات وتاريخ جامعة الشارقة.

ووجه سمو رئيس جامعة الشارقة بالعمل بشكل أكبر لإيجاد الوسائل التعليمية الحديثة التي تعزز من العملية التدريسية مع المحافظة على جودتها؛ ما يعزز من تجربة الطلبة خلال مرحلة الدراسة الجامعية. وأشار سموه إلى انعكاس هذه التجربة على سمعة الجامعة، حيث يعد طلبة وخريجو الجامعة سفراء لها في بلدانهم ومناطقهم ومقار عملهم المستقبلية.

وأكد سموه على أهمية توفير البيئة المحفزة إدارياً وأكاديمياً وتعليمياً، إضافة إلى المجالات اللاصفية والمهارية التي تعد جزءاً رئيساً ضمن منظومة التعليم والتأهيل في جامعة الشارقة.

وقدم الدكتور حميد مجول النعيمي، مدير جامعة الشارقة، الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي على متابعة سموه الدائمة ودعمه المستمر لكل شؤون الجامعة؛ الأمر الذي يسهم بشكل واضح وكبير في إحداث نقلة نوعية على مختلف المستويات والمجالات في الجامعة.

وأكد أن توجيهات سمو رئيس جامعة الشارقة سيتم العمل عليها بشكل مباشر ووضعها ضمن خطط الجامعة وتضمينها استراتيجية الجامعة المقبلة، التي من المقرر عرضها على سموه واعتمادها خلال فصل الربيع من العام الأكاديمي الحالي.

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