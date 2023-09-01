أولياء أمور يشكون من ارتفاع أسعار الزي المدرسي بمدارس خاصة

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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أكد أولياء أمور أن مدارس خاصة في أبوظبي تبالغ في أسعار الزي المدرسي، والذي يصل إلى ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي، مما دعاهم إلى التوجه إلى محال التجزئة والخياطة لتفصيل الزي نفسه بالإضافة إلى نقش شعار المدرسة، لتجنب المبالغة في الأسعار خصوصاً ممن لديه أكثر من ابن واحد، وبحسب قوائم الرسوم المعلنة من جانب المدارس فإن أسعار الزي للطقم الواحد من 250 وإلى 450 درهماً.

وقال ذوو الطلبة سارة الشواهنة وعمر علي ووائل مصطفى إن المدارس الخاصة تبالغ في أسعار الزي المدرسي، حيث يصل سعر الطقم الواحدة «بنطال وقميص» من 250 درهماً حتى 450 درهماً، والحال نفسه بالنسبة للطقم الرياضي، علماً أن هذه الملابس المدرسية تفصل في محال الخياطة والتجزئة بربع الثمن تقريباً، وقد طالبوا أقسام التسويق في المدارس بوضع أسعار معقولة وعدم المغالاة في هامش الربح، لأن السوق واسع ومتسع ويقدم حلولاً بديلة.

وقال أولياء أمور ميثاء العلي وياسمين عبدالله وليان زيتوني أن محال الخياطة تعتبر أحد الحلول البديلة لتوفير الزي المدرسي بخامات جيدة وبتفصيل محكم يناسب جميع مقاسات الأطفال، بالإضافة إلى السعر والذي لا يتجاوز 35 % من السعر الموضوع لدى المدارس، وأشاروا إلى أن ذوي الطلبة الذين لديهم أكثر من ابن لا يستطيعون تحمل المغالاة في أسعار الزي وأن المحال التجارية توفر لهم على الأقل من 2000 إلى 3000 درهم لشراء أكثر من «طقم» لمنح الطالب الأريحية في تغيير ملابسه خلال الأسبوع، ولفتوا إلى أن المغالاة في أسعار الزي المدرسي أصبحت واضحة جداً، حيث يتجه ذوو طلبة إلى شراء أقطم رياضية من ماركات عالمية في حدود 150 درهماً، بينما تبيع المدارس ماركات غير معلومة من 250 وإلى 350 درهماً.

وفي سياق التفاصيل أكد مسؤول تسويق في إحدى المدارس الخاصة فضل عدم ذكر اسمه أن أسعار الزي المدرسي تحدد بحسب الاتفاق مع الشركات الموردة من حيث الخامات والكميات المطلوبة وأيضاً ألوان القماش، وتضيف المدرسة هامش الربح محتسبة أموراً تشغيلية إضافية مثل مَد ساعات الدوام للموظفين البائعين للزي مقدرة بـ 3 ساعات يومياً.

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