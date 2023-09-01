12 التزاماً للطلبة وذويهم خلال العام الدراسي الجديد

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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وجهت إدارات مدارس حكومية وخاصة طلابها وذويهم بالالتزام بحزمة من الإرشادات والضوابط خلال العام الدراسي الجديد 2023 ـ 2024، لتعزيز السلوك الإيجابي وتوفير بيئة تعليمية آمنة وصحية للطلبة، إضافة إلى تعزيز القيم والمبادئ التي تسهم في تطوير الطلاب بشكل شامل وتهيئتهم للنجاح في الحياة الأكاديمية والاجتماعية.

وحضت المدارس طلابها وذويهم على الالتزام بتلك الإرشادات. وجاءت حزمة الإرشادات متضمنه 12 التزاماً يجب عليهم اتباعها طوال العام الدراسي، أهمها احترام القوانين والالتزام بها، وبنود لائحة السلوك الطلابي، ومنع إحضار الهواتف المتحركة، أو الأجهزة اللوحية والساعات الذكية إلى الحرم المدرسي.

وأكدت إدارات المدارس أن أولياء الأمور يلعبون دوراً كبيراً في توجيه أبنائهم، إذ يعتبر الوالدان نموذجاً حياً للأخلاق والقيم السامية للأبناء وتعزيز قيم الانضباط والمسؤولية والاحترام، وتعليم الأطفال الإرشاد والتوجيه في كيفية التعامل مع القوانين والقواعد المدرسية.

وشددت إدارات المدارس الالتزام بالإرشادات المتعلقة بالأمن والسلامة، والانضباط السلوكي داخل الصفوف وفي باقي أنحاء المدرسة، وأن يكونوا منضبطين ومشاركين في الحياة المدرسية.

وتتضمن حزمة الإرشادات توضيحاً للملابس المدرسية المسموح بها والمحظورة، وذلك للحفاظ على الهوية المناسبة للمجتمع المدرسي، من خلال ارتداء الزي المدرسي والمعطف المخصص للمدرسة أو استبداله بمعطف أسود أو كحلي غامق ويشترط أن يكون من دون قبعة، إضافة إلى الالتزام بالحذاء الأبيض أو أسود سادة، والالتزام بملابس الرياضة الرسمية في حصص التربية البدنية.

وبدورها أكدت مدارس على أهمية حضور الطالبات بـ«شيلة سوداء» إلزامياً، ومنع مساحيق التجميل ومرطبات الشفاه الملونة، وطلاء الأظافر، كما حظرت مدارس حكومية التجوال بملابس الرياضة خارج الصالة الرياضية.

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