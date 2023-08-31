«التربية» تطلق مسار «نخبة انطلاقة» لطلبة الصف 11

المصدر: دبي ـ رحاب حلاوة

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أطلقت وزارة التربية والتعليم، مسار «نخبة انطلاقة» لطلبة الصف الحادي عشر من المواطنين، ليوفر الإرشاد الفردي والتوجيه بشأن التقديم الجامعي، إضافة إلى تطوير المهارات الشخصية والقيادية، ويتيح للطلبة الاستفادة من منصة شاملة عن الإعداد الجامعي.

ودعت الوزارة الطلبة الراغبين للتسجيل في مسار «نخبة انطلاقة»، عبر الرابط (https://bit.ly/45e5P2e)، وذلك للعام الدراسي الجديد (2023 ـ 2024)، وستكون مدة المسار سنتين، بداية من الصف الحادي عشر حتى نهاية الصف الثاني عشر، ويهدف البرنامج إلى التعرف على الشباب الإماراتي الطموح، لتنمية مهاراتهم وشغفهم، ويهدف إلى تسخير نجاحاتهم وإسهاماتهم في تقدم الدولة.

وأكدت الوزارة أن البرنامج يوفر فرصة استثنائية للطلاب الإماراتيين في الصف الحادي عشر للعام الدراسي 2023 ـ 2024، لرفع طموحاتهم نحو التعليم العالي وذلك بالتعاون مع شركة كريسمون إدوكيشن، وهي شركة استشارات قبول الجامعات وتكرس هذه المبادرة لتنمية الطلاب المتميزين لترك بصمة عميقة في الدولة.

وحددت معايير الاختيار، وهي التميز الأكاديمي والشخصي، والرغبة في الدراسة بالخارج، واجتياز المقابلة الشخصية، واعتمدت الوزارة عدداً من الورش والفعاليات المكثفة افتراضياً وحضورياً لتأهيل الطلبة للالتحاق بأفضل 50 جامعة عالمية، من خلال خدمة التوجيه الفردي، والدعم في عملية التقديم الجامعي، وتطوير المهارات الشخصية والقيادية، وتنفيذ معسكرات طلابية، والإعداد للاختبارات القياسية، وتقديم ورش لأولياء أمور الطلبة.

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