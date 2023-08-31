«تعليم» تنفي ما تداولته «التواصل» عن وفاة طالبة بنوبة بسبب الرسوب

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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نفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي صحة ما تداولته منصات التواصل الاجتماعي عن وفاة طالبة بنوبة قلبية بسبب الرسوب في مادة دراسية أو إعادة للعام الدراسي، مؤكدة أن ذلك غير صحيح ولا أصل له في الواقع ولا توجد حالة وفاة لطالبة بهذا الاسم في دولة الإمارات.

جاء ذلك خلال بيان رسمي، أصدرته أمس، مؤكدة أنه لا يوجد طالبة مقيدة بهذا الاسم في سجلات المدارس التابعة للمؤسسة في دولة الإمارات.

وأضاف البيان، أنه «عند التأكد من الجهات الرسمية المعنية تبين أيضاً بأنه لا توجد حالة وفاة لطالبة بهذا الاسم في دولة الإمارات، حيث إن القصة «مفبركة» من بعض الحسابات على وسائل التواصل ولا أساس لها من الصحة». وأوضحت المؤسسة أن ما يتم تداوله يمثل مخالفة صريحة لقانون مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية الاتحادي، لما يسببه من بلبلة في المجتمع ونشر لأخبار كاذبة لا أساس لها من الصحة، وتهيب المؤسسة بالجميع الرجوع للمصادر الرسمية للأخبار قبل تداولها لها ونشرها.

يوم مفتوح

إلى ذلك، وجهت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إدارات المدارس بتخصيص يوم الجمعة يوماً مفتوحاً لأولياء أمور الطلبة، لتعريفهم بالهيئات الإدارية والتدريسية والتخطيط العام للفصل الدراسي وسير العملية التعليمية، والاستماع لاقتراحاتهم، وذلك في إطار دعم العملية التعليمية، وانطلاقاً من دور الأسرة فيها، وذلك لمختلف مراحل التعليم من رياض الأطفال والحلقات الأولى والثانية والثالثة.

وحددت المؤسسة ست مهام لإدارات المدارس خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، أبرزها تنظيم العودة التدريجية للمراحل الدراسية خلال هذا الأسبوع، والسماح لذوي الطلبة مشاركة أبنائهم فعاليات العودة للمدارس، وتوفير برامج خاصة لطلاب الصفوف الأول والخامس والتاسع والمستوى الأول من رياض الأطفال.

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