رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية: نقدّر عالياً إنجازات المرأة الإماراتية في مجال التعليم ونؤكد التزامنا الدائم بدعمها

المصدر: البيان

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قال سعادة الدكتور منصور العور، رئيس جامعة حمدان بن محمد الذكية بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: "نحتفي هذا العام بالمرأة الإماراتية تحت شعار "نتشارك للغد" بتوجيه من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ويبرز هذا الاحتفاء حجم مشاركة المرأة في تنشئة أجيال المستقبل ودعم مسيرة التنمية الوطنية الشاملة، ويسلط الضوء على جهودها وتضحياتها الكبيرة على مختلف المستويات الاجتماعية والاقتصادية، بما يعكس الثقة الغالية والتقدير الكبير الذي تحظى بهما لدى القيادة الرشيدة المرأة الإماراتية لا سيما بعد تحقيقها نجاحاتٍ مشهودة في مختلف المهام والمسؤوليات المعهودة إليها. ونحن في جامعة حمدان بن محمد الذكية نقدّر عالياً إنجازات المرأة الإماراتية في مجال التعليم، ونؤكد التزامنا الدائم بدعمها وتمكينها، ما يساعدها على بلوغ أهدافها وتحقيق المزيد من النجاح والتميّز على كل المستويات".

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