سلطان القاسمي يوجه بتطبيق التعليم الهجين لحالات خاصة في جامعة الشارقة

المصدر: وام

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة باعتماد نظام التعليم الهجين في جامعة الشارقة للحالات الخاصة التي تستدعي ذلك كالطلبة الموظفين الذين لا يستطيعون المواظبة على التعليم الحضوري ودعا سموه إلى احترام وتقدير اللغة العربية وتعلمها.

وقال صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، " أشفق على الطلبة الموظفين غير القادرين على الانتظام في الحضور بالجامعة لذلك سنعتمد في جامعة الشارقة نظام التعليم الهجين وهو دمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد بحيث يحضر الطالب في الجامعة يوماً واحداً أسبوعياً للمساق الواحد بدلاً عن ثلاثة أيام وليحضر اليومين الباقيين عن بُعد على أن يتم تطبيق هذا النظام لعلاج حالات خاصة فقط مع تقديم ما يثبت أن الطالب وضعه يستدعي تطبيق النظام الهجين ليتمكن من استكمال دراسته كالموظفين الذين لا يستطيعون الحصول على إجازة وليس للجميع".

وتحدث صاحب السمو حاكم الشارقة عن اللغة العربية وأهميتها وأصلها قائلاً " لو يعلم الناس أهمية اللغة التي يتحدثون بها لعكفوا على التعلم بمثابرة ومتابعة مثلما أعمل فهذه اللغة تكلم بها رب العالمين سبحانه وتعالى مع سيدنا آدم عليه السلام.

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