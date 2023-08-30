سلطان القاسمي: سنطبق التعليم الهجين لحالات خاصة بجامعة الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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وجه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، باعتماد نظام التعليم الهجين في جامعة الشارقة للحالات الخاصة التي تستدعي ذلك، كالطلبة الموظفين الذين لا يستطيعون المواظبة على التعليم الحضوري.

وقال سموه، في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر إذاعة وتلفزيون الشارقة: «أشفق على الطلبة الموظفين غير القادرين على الانتظام في الحضور بالجامعة، لذلك سنعتمد في جامعة الشارقة نظام التعليم الهجين، وهو دمج بين التعليم الحضوري والتعليم عن بُعد، بحيث يحضر الطالب في الجامعة يوماً واحداً أسبوعياً للمساق الواحد بدلاً عن ثلاثة أيام أسبوعياً، وليحضر اليومين الباقيين عن بُعد «أون لاين»، على أن يتم تطبيق هذا النظام لعلاج حالات خاصة فقط، مع تقديم ما يثبت أن الطالب وضعه يستدعي تطبيق النظام الهجين ليتمكن من استكمال دراسته، كالموظفين الذين لا يستطيعون الحصول على إجازة، وليس للجميع».

جاء ذلك في مبادرة كريمة من صاحب السمو حاكم الشارقة، تفاعلاً مع مداخلة هاتفية من «أم سعود» التي اشتكت من عدم قدرتها على الانتظام في حضور المحاضرات بسبب التزامها بالعمل كونها موظفة.

وتحدث سموه عن اللغة العربية وأهميتها وأصلها، قائلاً: «لو يعلم الناس أهمية اللغة التي يتحدثون بها لعكفوا على التعلم بمثابرة ومتابعة مثلما أعمل، فهذه اللغة تكلم بها رب العالمين مع سيدنا آدم عليه السلام، وكما قال الله عز وجل في سورة البقرة: «وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ»، ويقال إن سيدنا آدم عندما هبط إلى الأرض؛ هبط في إثيوبيا وفي هذه المنطقة توالد أبناؤه، وكان لون بشرة سيدنا آدم نفس لون بشرة الأحباش الآن، وبحسب قانون الوراثة للعالم النمساوي «غريغور يوهان مندل»، فأدى تكاثر أبناء آدم إلى تعدد ألوان البشرة».

واستطرد سموه: «بعد ذلك بقي أصحاب البشرة السمراء في الغابة؛ بينما اتجه ذوو البشرة البيضاء إلى الشمال حتى وصولوا إلى أوروبا في منطقة دولة إيطاليا، فيما رحل أصحاب البشرة الحنطية إلى شبه الجزيرة العربية، حيث كان الانتقال إليها سهلاً نظراً لقربها من الساحل الإفريقي، وبالفعل وجدنا في إمارة الشارقة آثاراً من استعمالات الإنسان الأول».

أيضاً اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، 286 منحة دراسية «درجة البكالوريوس» في جامعة خورفكان بمختلف التخصصات للعام الأكاديمي 2023 – 2024 لأبناء إمارة الشارقة وأبناء المواطنات بالإمارة.

واعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة، 81 منحة للدراسات العليا «درجة الماجستير» بجامعة خورفكان. أُعلن عن توجيه سموه، عبر برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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