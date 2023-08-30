توزيع الكتب المدرسية و8 اقتراحات للميدان التربوي

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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تستكمل إدارات المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تسكين طلبتها في الصفوف للعام الدراسي الجديد، كما باشرت المدارس بعمليات توزيع الكتب المدرسية، إذ من المقرر توزيع 10 ملايين نسخة من الكتب المدرسية لمنهاج وزارة التربية والتعليم، وبدورها قدمت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي 8 اقتراحات للميدان التربوي لتطبيق فعاليات «أهلا مدرستي» والتي تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ومن جهتها أفادت حصة رشيد المدير التنفيذي لقطاع العمليات في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، بأن المؤسسة أجرت العديد من التعديلات التي شملت عدداً من المواد الدراسية من قبل اللجان المتخصصة، وكذلك تغييرات في آليات تدريب الكوادر التعليمية في المدارس الحكومية.

ولفتت إلى أن التعديلات التي أجريت أخيراً شملت المنهج التكاملي للحلقة الأولى الذي تمت تغييره إلى المواد المتخصصة، حيث ستدرس المواد على حدة (اللغة العربية والتربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية)

دليل

وأوضحت المؤسسة في دليل «التقويم الأكاديمي للمدارس الحكومية 2023-2024»، مواعيد الاختبارات المعيارية، حيث سيطبق نافذة الاختبار المعياري للغة العربية بين 27 و29 من أكتوبر المقبل، ونافذة لاختبار MAP Growth، في الفترة بين 25 من سبتمبر حتى السادس من أكتوبر المقبل، فيما ستكون إجازة الطلبة (إجازة الشتاء) بين الـ11 والـ29 من ديسمبر، وإجازة الكادرين التعليمي والإداري بين الـ18 والـ29 من الشهر نفسه، وسيكون الاختبار التجريبي وامتحانات مواد المجموعة (B) في الفترة بين 20 و24 من نوفمبر المقبل، فيما ستكون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول في الفترة بين 27 و29 نوفمبر، ثم يتم استئناف الامتحانات يوم الرابع من ديسمبر حتى الثامن من الشهر نفسه، حيث يتخللها إجازة يومي الشهيد والوطني (1 - 3 ديسمبر).

اقتراحات

وتلخصت الاقتراحات في مبادرة «اصنع بيدي»، و«بازار الأحلام»، و«موروثنا الإماراتي»، و«صندوق الحكايات»، و«فن وإبداع»، و«تواصلنا»، فضلاً عن مقترح لمبادرة «الرياضة تسعدنا»، ومبادرة «فرحة مدرسة».

بدء توزيع 10 ملايين نسخة

من الكتب المدرسية

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