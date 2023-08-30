شرطة دبي تلتقي الطلبة وهيئات التدريس ضمن مبادرة «أمن المدارس»

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

زار مجلس مديري مراكز الشرطة، عدداً من المدارس في دبي، وقدم خلالها مديرو المدارس التهاني بمناسبة العام الدراسي الجديد، وذلك ضمن مبادرة «أمن المدارس» الهادفة إلى تعزيز الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمؤسسات التعليمية، والمساهمة في بناء جيل واعٍ ومثقفٍ أمنياً ومرورياً، وإطلاق برامج توعوية بالتنسيق مع القطاعات التعليمية، وغيرها من الأهداف الأخرى، وذلك بتوجيهات من معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، ومتابعة اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز