80 % حضور الطلبة في مدارس خاصة بأبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ محمد محسن

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أفاد مديرون ومسؤولون في مدارس خاصة بأبوظبي أن نسبة الحضور الطلابي قد ارتفعت إلى 80 % خلال اليومين الأولين لانطلاقة العام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث راعت الإدارات تسكين عدد معين من الصفوف الدراسية تجنباً للازدحام ولضمان انسيابية العملية التعليمية، وقد اتجهت مدارس إلى تسكين الصفوف من 4 وإلى 12، بينما أرجأت أخرى حلقة «الكي جي» والصفوف من 1 وإلى 3، على أن يتم الانتهاء من تسكين جميع الصفوف، وتثبت كشوفات الطلبة بنهاية الأسبوع الجاري.

انتظام الدراسة

وفي سياق التفاصيل بدأت الدراسة منذ اليوم الأول وبدأ الدوام من 7.30 صباحاً وحتى 2.45 عصراً، وانتظم الطلبة في حصصهم الدراسية وحرص المعلمون على تقديم محتوى دراسي افتتاحي والتعريف بالمنهج الدراسي ومحتوياته على أن يتم الشروع فعلياً في دارسة المنهج الدراسي بداية من الأسبوع المقبل ومع حصول الطلبة على الكتب الدراسية.

مدّ الدوام

من جهة أخرى، رفعت مدارس من جاهزيتها خلال اليومين الماضيين بمد فترة الدوام لقسمي الحسابات والإدارة إلى 5 عصراً، لاستيعاب أكبر عدد من أولياء الأمور الذين حضروا للتسوية المالية ودفع القسط الأول من المصروفات الدراسية، والمحددة بـ3 أقساط متساوية بحسب السياسة المالية للمدارس الخاصة في أبوظبي ووفق لائحة دائرة التعليم والمعرفة، وقد طالب ذوو طلبة بمرونة في سداد القسط الأول، حيث أضاف قسم الحسابات مصروفات الكتب الدراسية والزي المدرسي بزيادة تقدر بـ%25 في القسط الأول، وقد راعت مدارس الأعباء المالية لدى أولياء الأمور خصوصاً من لديهم أكثر من ابن واحد وتم تقسيم مصروفات الكتب والزي المدرسي على الأقساط الثلاثة والتي يستوجب دفعها خلال العام الدراسي، تجنباً لحجب نتيجة الامتحانات والتقارير الدراسية الشهرية للطالب، كما عملت إدارات الحسابات على تقديم خصومات للطلاب الأخوة بنسبة تقدر من 2 وإلى 5 %.

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