انضمام 5 مدارس خاصة إلى منظومة التعليم في دبي

المصدر: دبي- البيان

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كشفت هيئة المعرفة والتنمية البشرية عن انضمام خمس مدارس خاصة جديدة إلى منظومة التعليم المدرسي في دبي، وذلك مع مواصلة استقطابها لأفضل المدارس والكوادر التعليمية والمناهج الدراسية، تأكيداً على تنويع الخيارات المتاحة أمام الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، وترسيخاً لمكانة دبي وجهة تعليمية متميزة على مستوى المنطقة، مع انطلاق العام الدراسي الجديد، وبدء العملية التعليمية في مختلف مدارس الإمارة.

وأوضحت الهيئة أن المدارس الخمس ستضيف نحو 12 ألف مقعد دراسي للطاقة الاستيعابية للمدارس الخاصة في دبي، مع تقديم المنهجين البريطاني والهندي، وهما من أكثر المناهج استقطاباً للطلاب، فيما يتناغم افتتاح المدارس الجديدة مع نمو أعداد الطلبة والطالبات الذين وصل عددهم في العام الدراسي 2022 - 2023 إلى أكثر من 326 ألف طالب وطالبة، ليصل إجمالي عدد المدارس الخاصة العاملة في دبي هذا العام إلى 220 مدرسة تقدم مناهج تعليمية متنوعة تتناسب مع احتياجات مجتمع الإمارة، فيما يعكس النمو في عدد المدارس الخاصة وتطور قطاع التعليم المدرسي الخاص في المدينة، الإقبال المتنامي من العائلات من حول العالم التي ترى في دبي المدينة الأفضل عالمياً للعيش والعمل.

ازدهار

ويواصل قطاع التعليم المدرسي الخاص ازدهاره في دبي، امتداداً للتطور الذي شهده على مدار السنوات القليلة الماضية، حيث انضمت 27 مدرسة إلى منظومة التعليم المدرسي الخاص في الإمارة خلال الأعوام الأربعة الأخيرة، في دلالة على مدى إقبال القطاع الخاص على الاستثمار في هذا المجال الحيوي، والذي يمثل أحد المكونات المهمة في النظام التعليمي الشامل للإمارة، بل في استراتيجيتها التنموية بصورة عامة، نظراً لأثره في إعداد الكادر البشري المؤهل الذي يعد الركيزة الأساسية لمسيرة التطوير والتنمية في أي مكان في العالم.

وجهة متميزة

ومع بداية العام الدراسي الجديد، أكد الدكتور عبدالله الكرم، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي أن النمو في أعداد المدارس الخاصة بدبي يدعم رؤية القيادة الرشيدة بأن يكون قطاع التعليم الخاص من القطاعات الرائدة في العالم، كما أن إضافة خمس مدارس جديدة في العام الدراسي الجديد 2023- 2024 يعد شهادة على ديناميكية القطاع وقوة بيئة ممارسة الأعمال في دبي.

وأضاف: نحن حريصون في هيئة المعرفة والتنمية البشرية على العمل بشكل وثيق مع المجتمع التعليمي في دبي لتلبية احتياجات سكان دبي المتزايدة وتعزيز قدرات قطاع المدارس الخاصة، كما أننا ملتزمون بأن يعزز ضمان توفير جودة تعليم بمعايير عالمية في دبي من مكانة الإمارة كواحدة من أفضل مدن العالم للعيش والعمل والاستثمار فيها.

مناهج متنوعة

وتوفر المدارس الخاصة في دبي 17 منهاجاً تعليمياً يأتي في مقدمتها المنهاج البريطاني الذي يستقطب حالياً نحو 36 % من طلبة وطالبات المدارس الخاصة، ومن ثم المنهاج الهندي الذي تصل نسبة المنتسبين إليه في الإمارة إلى حوالي 25 %، ومن بعدهما المنهاج الأمريكي بنسبة 15 %، ومن ثم منهاج البكالوريا الدولية والتي تصل نسبته إلى 7 %، علاوة على المناهج الأخرى التي تتناسب مع احتياجات الجاليات العديدة الموجودة في دبي مثل المنهاج الفرنسي والألماني والأسترالي والياباني والصيني.

وتواصل دبي تأكيد جاذبيتها لمزودي خدمات التعليم والمستثمرين المعنيين بقطاع التعليم من جميع أنحاء العالم، نظراً لما تتميز به الإمارة من بنية تحتية عالمية تخدم مختلف القطاعات، لاسيما قطاع التعليم، وبيئة مرنة وداعمة للأعمال ومشجعة على إطلاق المشروعات على تنوّعها بما فيها المشروعات التعليمية الرائدة، ما يسمح بانضمام المدارس الجديدة إلى مجتمع التعليم في دبي، وتوسيع دائرة الفرص التعليمية المتاحة بجودة عالية وفقاً لأرقى المعايير الدولية في هذا المجال.

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