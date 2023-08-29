شرطة دبي ترحب بالأطفال في اليوم الدراسي الأول

المصدر: دبي - البيان

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تقدمت القيادة العامة لشرطة دبي بأسمى آيات التهاني إلى وزارة التربية والتعليم ومنطقة دبي التعليمية والطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئات التدريسية والإدارية والفنية، وأولياء الأمور، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، متمنية لهم بداية قوية ومميزة. جاء ذلك خلال زيارة اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد لشؤون العمليات، لمدرسة البحث العلمي في منطقة الورقاء ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث» التي تهدف إلى أن يكون أول يوم في العام الدراسي الجديد يوماً بلا حوادث مرورية، وذلك بمشاركة إدارة الشرطة السياحية في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، ودوريات الشرطة الفارهة، والإدارة العامة لإسعاد المجتمع من خلال دمية «الشرطي منصور».

رؤية

وقال اللواء الغيثي، إن مبادرة «يوم بلا حوادث» التي انطلقت فعالياتها في 28 من الشهر الجاري، تأتي ضمن المبادرات والجهود التي تعزز السلامة المرورية برؤية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وهي مبادرة توعوية مجتمعية تتزامن مع انطلاق العام الدراسي، والتي تستهدف تكثيف التوعية المرورية، من أجل تشجيع وحث الجمهور على المشاركة المجتمعية الفاعلة في تعزيز السلامة العامة، مشيراً إلى أن المبادرة حققت نجاحاً كبيراً خلال الأعوام الخمسة الماضية.

انسيابية

ووجه اللواء الغيثي الطلبة للاهتمام بالتعليم، وأن يكونوا قدوة لزملائهم ومصدر فخر لأهلهم، وبذل مزيد من الجهد في تحصيل الدروس حتى يتمكنوا من تحقيق أهدافهم، منوهاً إلى أن شرطة دبي ستكثف الدوريات في مناطق المدارس للحفاظ على انسيابية حركة السير، كما ستقوم بتنظيم محاضرات توعوية في المدارس على مدار العام الدراسي، بالتنسيق مع الجهات التعليمية.

عودة آمنة

ومن جانبه، قام اللواء سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور، بزيارة عدد من المدارس ضمن مبادرة «يوم بلا حوادث» والتقى عدداً من أعضاء هيئة التدريس في المدارس وقدم لهم شرحاً حول نتائج المبادرة والجهود المتكاملة لكافة الأطراف والالتزام الكبير من قبل السائقين وأولياء الأمور بالقوانين المرورية، وهو ما ساهم في تحقيق عودة آمنة للحياة المدرسية.

تكاتف

وأضاف اللواء المزروعي، إن المبادرة تهدف لتقويم سلوك السائقين من خلال الشراكة في المسؤولية وتكاتف أفراد المجتمع معاً من أجل تحقيق المصلحة العامة في أول يوم دراسي، وتحقيق صفر في الحوادث المؤدية إلى الوفيات، مشيراً إلى أنها أتاحت الفرصة لأفراد الجمهور للمشاركة في إنجاح فعالياتها من خلال خلق روح التحدي لديهم عبر تجنب الأخطاء المرورية، وزيادة نسبة الوعي من خلال تقليل عدد المخالفات، وخفض معدل الحوادث.

توعية

وبين اللواء سيف المزروعي أن شرطة دبي أعدت خطة تسويقية للمبادرة من خلال الفيديوهات التوعوية، وعبر نشر التوعية على المواقع الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي لشرطة دبي، وأجهزة الصراف الآلي، والبريد الإلكتروني لموظفي شرطة دبي، وعبر الملصقات التوعوية، ونشر بوستر المبادرة في الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة في الإمارة، وكذلك في المراكز التجارية، وفي اللوحات الذكية في جميع شوارع الإمارة، وكذلك في منصة سكاي دايف، بالإضافة إلى إرسال الرسائل النصية بالتعاون مع هيئة الطريق والمواصلات ومؤسسة الاتصالات ومؤسسة دو لتوعية الجمهور.

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