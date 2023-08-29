مدارس خاصة بأبوظبي تعتمد الاستدامة وتنمية الولاء

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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عملت مدارس خاصة في أبوظبي بشكل استثنائي على استقبال العام الدراسي الجديد، أمس، محملة برؤية ترتكز على تعزيز مفهوم الاستدامة وغرس قيم الولاء للوطن، وتجسّد هذه الانطلاقة مبادرات متعددة وأنشطة متنوعة تهدف إلى تعزيز التعليم الأخضر وتشجيع الطلاب على التعلم الذاتي، إلى جانب طموح الارتقاء بالتقدير العام للمدرسة عبر التقييم السنوي الذي تعتمده دائرة التعليم والمعرفة «ارتقاء» وأشار مسؤولون إلى أن تنفيذ خطة العام الدراسي تتحقق بتطوير مهارات الطلاب والمعلمين.

استعداد شامل

وفي اليوم الأول للدوام المدرسي، افتتحت 2003 مدارس خاصة في أبوظبي أبوابها لاستقبال طلابها بترحاب كبير ووسط جو مفعم بالفرحة والبهجة، وقد تم تنظيم التسكين بعناية لضمان انسياب بداية العملية التعليمية وتفادي الازدحام، وقد شرعت الإدارات في تسكين صفوف دراسية محددة على أن يتم تسكين البقية بحد أقصى في اليومين المقبلين.

الأهداف

وأكدت أمينة عبدالله العتيبة، مديرة مدرسة الإمارات الوطنية، أهمية تحقيق الأهداف الموضوعة التي تشمل الارتقاء بالتقييم العام للمدرسة وتطوير مهارات المعلمين، كما تسعى المدرسة إلى تنفيذ مجموعة من المبادرات والأنشطة المتعلقة بالاستدامة والتعليم الأخضر، بالتزامن مع استضافة الدولة مؤتمر الأطراف «كوب 28».

التدريب المهني

وأوضحت أن المدرسة تعمل على تطوير مهارات المعلمين عبر التدريب المهني وبالتعاون مع شركات مختصة، وذلك لضمان جودة التعليم وفق المؤشرات التي تطمح المؤسسة التعليمية إلى تحقيقها، إضافة إلى تعزيز الهوية الوطنية والوعي الوطني عبر مبادرات تشمل الطلاب وتواكب تطلعات الدولة، بجانب الارتقاء بالتحصيل العلمي وتطبيق تقنيات التعليم الحديثة وتعزيز فهم الطلاب لمفهوم التعلم الذاتي والإبداعي.

رؤية مستقبلية

وأعربت أحلام أبو راضي، نائبة المدير في مدرسة النهضة الوطنية للبنين، عن سعادتها ببداية العام الدراسي وترحيبها بالطلاب بروح من الحيوية والنشاط، إذ تسعى المدرسة إلى تقديم تجربة تعليمية متميزة تتماشى مع توجهات الدولة واحتياجات المجتمع وتؤكد الالتزام بتعزيز مفهوم الاستدامة وترسيخ قيم الولاء للوطن كجزء من رحلتها التعليمية، إضافة إلى الالتزام بالتحول الرقمي وتحفيز الإبداع في التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي.

تحفيز الابتكار

وحث محمد حسام الفرا رئيس المرحلة الإعدادية في مدارس النهضة الوطنية، الطلاب الجدد على تحقيق التفوق الأكاديمي والاجتهاد في دراستهم. وأكد أهمية تعزيز قيم الولاء وحب الوطن بوصفها إحدى الأولويات الرئيسة للإدارة المدرسية، مشيراً إلى أن المدرسة ستقدم سلسلة من المبادرات والأنشطة التي تعزز الهوية الوطنية لدى الطلاب وتشجعهم على المشاركة الفعّالة في تحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى خلق الوعي بالحفاظ على البيئة وإتاحة الفرصة لهم بتقديم مشروعاتهم الرامية إلى إيجاد حلول غير تقليدية للحفاظ على البيئة.

وأشار الفرا إلى أن المدرسة تراعي الفروق الفردية بين الطلبة والهدف الأول لخطة العام الدراسي النهوض بمستوى الطالب الضعيف بدمجه في الصف الدراسي في نظرائه وذات المستويات المتدرجة للطالب المتوسط والجيد والمتميز، وتعد هذه المهمة من أولويات المعلم في الصف.

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