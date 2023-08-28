انطلاق العام الدراسي الجديد في الإمارات

المصدر: البيان

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انطلق اليوم الاثنين العام الدراسي الجديد، 2023/ 2024 في الإمارات.

وتوجه نحو 1.2 مليون طالب من التعليم «الحكومي والخاص» إلى مدارسهم وسط أجواء حماسية ممزوجة بالأمل والتفاؤل.

واعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فعاليات العودة للمدارس للعام الدراسي الجديد خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل، متضمنة نظام الحصص الدراسية ومواعيد حضور وانصراف الطلبة في جميع الحلقات الدراسية ورياض الأطفال، ومنحت المؤسسة إدارات المدارس الصلاحية في تنظيم العودة التدريجية للمراحل الدراسية من خلال تحديد المرحلة الدراسية التي تباشر العودة وفق واقع المدرسة بما يدعم فعاليات العودة للمدارس وذلك في مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، وحددت المؤسسة انتظام الطلبة في الحلقة الثانية والثالثة على مرحلتين لكل يوم.

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