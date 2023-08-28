الجودة والاستدامة أبرز أهداف المجتمع المدرسي

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد مسؤولون في قطاع التعليم أن المخططات والأهداف الرئيسة للمدارس الخاصة في أبوظبي للعام الدراسي الجديد تهدف إلى تحقيق مستوى تعليمي متميز يعتمد على جودة التدريس وتوفير بيئة تعليمية مشجعة للطلاب والمعلمين، إضافة إلى تنفيذ خطط ومبادرات ترتبط بمفهوم الاستدامة والتوجه البيئي، ما يتماشى مع التوجهات الوطنية والدولية، ويترجمه استضافة الدولة مؤتمر الأطراف كوب 28، بمدينة إكسبو دبي من 30 نوفمبر وحتى 12 ديسمبر، ما يعزز دور المدارس في نشر الوعي البيئي والتوجه نحو الاستدامة.

تعزيز الوعي

من جهته، أوضح عدنان عباس، المدير التنفيذي لمدارس النهضة الوطنية في أبوظبي، أن العام الدراسي الحالي يرتكز على مفهوم الاستدامة الذي دعت إليه القيادة الرشيدة. ويركز هذا العام بشكل خاص على قضايا المناخ وحماية البيئة، وتأتي هذه التوجهات في سياق استضافة كوب 28، ويهدف هذا الحدث الدولي إلى تعزيز الوعي بالقضايا المناخية بين الطلاب، وإلهام الهيئة التعليمية والإدارية تحقيق أهداف وخطط تتعلق بالتحديات المناخية المستقبلية.

التعليم الأخضر

وأكد عباس أن التركيز على البيئة والاستدامة يأتي استجابة لمطالب المجتمع الدولي بحماية البيئة للأجيال القادمة، وفي هذا السياق، يأخذ التعليم الأخضر دوراً مهماً في تحقيق هذه الأهداف، إذ يطمح إلى توجيه الأجيال الصاعدة نحو فهم أهمية قضايا المناخ، مشيراً إلى مبادرات تُنفذها المدارس الخضراء من ناحية استخدام مصادر طاقة نظيفة وتبني أساليب تعليم تقلل استهلاك الورق، إضافة إلى تشجيع التفكير البيئي.

وأضاف سليم عبدالدايم مرشد أكاديمي في مدارس الإمارات الخاصة إن المجتمع المدرسي يعمل على قدم الوثاق من أجل انطلاقة مثالية للسنة الدراسية الجديدة 2023/ 2024، وستكون البداية بتهيئة الطلبة في الأسبوع الجاري وتنفيذ الخطط الموضوعة التي تشمل مناهج متميزة تصقل مهارات الطلبة وتحقق مخرجات تعليمية عالية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز