محمد بن زايد ومحمد بن راشد: التعليم أساس التقدم ونرى في الطلبة القادم الأجمل لوطننا

المصدر: دبي : رحاب حلاوة ــ البيان

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لأبنائهم الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2023 / 2024 اليوم.

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حفظه الله، عبر حسابه في منصة «x»: «أبارك لأبنائي الطلبة والمعلمين وأولياء الأمور، العام الدراسي الجديد، وأتمنى أن يكون عاماً موفقاً وناجحاً. وأؤكد أهمية الدور التربوي للمدرسة إلى جانب دورها التعليمي. التعاون بين الجميع يضمن مخرجات تعليمية تخدم رؤيتنا التنموية التي تعتبر التعليم والتعلم المستمر أساس التقدم».

ودوّن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، أمس: «يبدأ غداً العام الدراسي الجديد.. ويبدأ أكثر من مليون طالب رحلة تعليمهم السنوية.. وستبدأ روح جميلة من الإيجابية والحيوية تسري في وطننا بعودة مدارسنا».

وتابع سموه: «كلمتي للطلاب: بكم يسمو الوطن.. وعلى أوراق دفاتركم تسطرون أمجاده.. ومن مقاعد صفوفكم تعلو إنجازاته.. وعلى قدر أحلامكم يعظم مستقبله.. نتفاءل بكم ونرى فيكم القادم الأجمل لوطننا.. حفظكم الله ورعاكم ووفقكم في عامكم الدراسي الجديد».

ماراثون

وانطلق اليوم ماراثون الدراسة للسنة الجديدة 2023-2024، بانتظام عدد كبير من الطلبة من مختلف أنواع التعليم الحكومي والخاص على مستوى الدولة، حيث ينتظم أكثر من مليون و200 ألف طالب وطالبة في المدارس التي أبدت استعداداتها وجهزيتها 100% لاستقبال الطلبة، وتجوب اليوم فرق ميدانية متخصصة لمتابعة انتظام الطلبة والتأكد من توفير الاحتياجات كافة للعام الدراسي الجديد، والتي من شأنها توفير بيئة تعليمية جاذبة للطلبة، ووضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطة محكمة بشكل يحقق الانسياب في الدوام المدرسي لتفادي أي إشكالات، وبطريقة تضمن أيضاً إدارة المنشآت التعليمية.

وبهذه المناسبة، هنأت معالي سارة الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيسة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، جميع العاملين في الميدان التربوي ببدء العام الدراسي الجديد، متمنية لهم بداية متميزة لعام حافل بالإنجازات والتفوق، مؤكدة أهمية مواصلتهم المسيرة التعليمية بجد وعزيمة ومثابرة لتحقيق طموحاتهم وتطلعات القيادة الرشيدة فيهم باحتسابهم رهان الدولة للمستقبل. وأشادت بالدور الكبير لأولياء الأمور كونهم شريكاً رئيساً في دعم الجهود المبذولة لاستدامة تطور قطاع التعليم الحكومي.

وأكدت معاليها، أن جميع فرق المؤسسة بذلت جهوداً كبيرة في الفترة الماضية بهدف تهيئة بيئة مدرسية مثالية ومتطورة لاستقبال الطلبة، مع توفير الاستعدادات والمتطلبات كافة اللازمة لتنفيذ الخطط التربوية لهذا العام، مؤكدة أن المؤسسة ستواصل جهودها للارتقاء بالمنظومة التعليمية لتحقيق تطلعات الدولة.

تدابير

وبدوره، أكد المهندس محمد القاسم، المدير العام لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة اتخذت الإجراءات والتدابير كافة اللازمة لانطلاق عام دراسي استثنائي، وقد تم تشكيل فرق عمل ولجان من المتخصصين لمتابعة سير العملية التعليمية وفق ما هو مخطط لها في أول أيام الدراسة، وتم تنظيم برنامج الأنشطة والفعاليات التربوية للطلبة لمساعدتهم في الأيام الأولى للدراسة وتحفيزهم على تحقيق أهدافهم وشغفهم المعرفي لتلبية طموحاتهم في مسيرتهم التعليمية.

وأكد أهمية تكاتف أطراف الميدان التربوي وأداء كل منها دوره على أكمل وجه، والبناء على المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها، بهدف استدامة العملية التطويرية لمنظومة التعليم الوطني، مشدداً على دور القيادات المدرسية والكوادر التربوية في تلبية المتطلبات كافة اللازمة لحصول أبنائنا الطلبة على تعليم ذي جودة عالية.

استعدادات

ومن جهتها قالت حصة أحمد رشيد المديرة التنفيذية للقطاع المدرسي بالإنابة في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، إن المدارس الحكومية أحكمت استعداداتها لانطلاقة العام الدراسي الجديد من النواحي كافة، مشيرة إلى أن فرق ميدانية تتابع باستمرار جهوزية المدارس واحتياجاتها فضلاً عن سير العملية التعليمية، وتتخذ اللازم من أجل ضمان سلاسة الدراسة والمواصلة في العام الدراسي.

وأوضحت أن العام الدراسي انطلق باستقبال أكثر من 23 ألف معلم وقيادي ووظائف داعمة وأنهت أسبوع التدريب التطويري لهذه الفئات، وتم في هذا التدريب المكثف تزويد المعلمين أدوات ومهارات تمكنهم من استقبال الطلبة منذ أول يوم، وهناك خطط محكمة على مستوى المدرسة وعلى مستوى إدارات المدارس لاستقبال الطلبة عبر أنشطة مقننة تتناسب مع مختلف المراحل الدراسية.

وحرصت إدارات مدارس حكومية على تفعيل قنواتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعممت عبرها الجداول المدرسية ومواعيد بدء ونهاية اليوم الدراسي، وقوائم توزيع الطلبة على الصفوف والشعب وذلك لضمان سير العملية التعليمية بشكل منظم من اليوم الأول، إلى جانب وضع برامج مفتوحة لاستقبال الطلبة وأولياء أمورهم في اليوم الأول.

وأبدت المدارس الخاصة جهوزيتها لاستقبال الطلبة وأخرى تعمل على استكمال هيئتها الإدارية والتدريسية عبر تعيينات جديدة تسد حاجتها، عادّة أن هذا العام الدراسي سيكون مختلفاً في الأنشطة النوعية التي ستقدم للطلبة، سواء عبر الفعاليات التي ستنظمها المدرسة أو حصص الأنشطة الإثرائية الداعمة للمناهج الدراسية.

وعقدت معظم المدارس لقاءات مع الهيئتين الإدارية والتدريسية لتعريفهم بقوانين وزارة الموارد البشرية والتوطين وتعريفهم بأمور الأمن والسلامة ومواعيد حضور وانصراف الطلبة، وتنفذ في الأسبوع الجاري لقاءات لتمكين أولياء الأمور من زيارة غرف المدرسة وفصولها الدراسية والتعرف إلى برامجها وأنشطتها وما يقدم لأبنائهم الطلبة في العملية التعليمية.

التخطيط السليم

ومن جهته قال إبراهيم أبو زيد نائب المدير العام للشؤون الإدارية في المدرسة الأهلية، إن التخطيط السليم للمدرسة هو الذي يخلق عاماً مثالياً من ناحية وضع خطط المعلمين وبرامج تستهدف الطلبة للارتقاء بمستوياتهم، تمثل خريطة طريق تحقق أهداف التعليم.

ولفت إلى أن المدارس تحرص على الاستعداد الكامل للعام الدراسي كون كلاً منها ترغب في أن يكون عامها عاماً مثالياً يحظى بإشادة مجتمعية كبيرة ويحتفي بتخريج ونجاح أفواج من الطلبة، عبر تدريب الطاقم التدريسي وتوفير احتياجاتهم كافة والكتب الدراسية وغيرها من المستلزمات التي تضمن سير العملية التدريسية بنظام ويسر، ولكن يبقى دور أولياء الأمور الذي نرغب في جعلهم شركاء إيجابيين للمؤسسات التعليمية.

علاقة المدرسة بالأسرة

ومن جهتها ترى جيليان هاموند رئيسة قسم التعليم في إكسيلا مديرة مدرسة ريبتون دبي، أن شراكة المدرسة مع أولياء الأمور العامل الأكثر أهمية في ضمان الرفاهية والسعادة والنجاح لكل طالب على حدة، ولذلك نحرص على أن يشعر الآباء بالارتباط والتمكين والثقة بكيفية مشاركتهم بنجاح في رحلة تعلم أطفالهم، إضافة إلى مشاركتهم في العديد من الجلسات واتباع سياسة الباب المفتوح.

ومن جهته قال نيل أوتس مدير مدرسة ستار الدولية، مردف، إن مدرسته تبدي حماساً كبيراً لاستقبال العام الدراسي الجديد بعدما أمضت العطلة الصيفية تعمل على تحسين المناهج والمرافق المدرسية.

وأوضح أن طلابه سيخوضون تجربة حسية فريدة من نوعها في الصفوف الدراسية باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والروبوتات، والواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي، وجميعها مدمجة في مناهجنا الدراسية، إذ تحرص المدرسة على بناء قادة المستقبل ومواطنين عالميين يذهبون بعيداً في تغيير عالمنا نحو الأفضل، وبذل فريق الإدارة قصارى جهده في الاستعداد للعام الجديد، فقمنا بتعيين معلمين جدد لضمان تحقيق هذه الرؤية الطموح.

مسوح تشخيصية

ومن جانبها قالت ويندي بانكس مديرة مدرسة السلام الخاصة، إن المسوح التشخيصية للطالب من أهم ما تبنى عليه الخطط العلاجية للطلبة، ولذلك نحرص في الأيام الأولى على إجراء هذه المسوح التشخيصية ومن ثم تحديد أهداف التعليم لكل طالب على حدة.

وفي السياق ذاته أبدت شيڤون ديكرسون، نائبة مدير مدرسة جيمس وينشستر الفجيرة، جهوزية مدرستها لاستقبال الطلبة وسط خطة تشجيعية مملوءة بالأنشطة الحماسية للترحيب بعودة الطلاب إلى المدرسة من جديد، ولضمان سريان الأمور في مدرستنا المتنامية بشكل سلس، وأن عودة الطلاب ستتم بشكل مريح.

شاشات تفاعلية

وقال محسن إبراهيم، نائب مديرة مدرسة جيمس وستمينستر رأس الخيمة، إن مدرسته تضم أكثر من 65 جنسية، وهذا العام تم فتح مرحلة ما قبل الروضة أول مرة، إذ تم تنظيم برنامج تعريفي مكثف حتى يتمكن الطلاب وأولياء الأمور من بداية سلسة للعام الدراسي الجديد، وحرص مدير العمليات بالمدرسة في العطلة الصيفية على تجديد مرافق المدرسة وفقاً لأعلى المعايير وخلق أجواء ممتعة وحيوية للترحيب بالطلاب في جميع الصفوف، كما تم تجهيز الفصول الدراسية والممرات جيداً بلوحات ذكية تفاعلية وشاشات عرض تمكن الطلاب من التعلم باستخدام مهارات القرن الحادي والعشرين.

ومن جهته قال الخبير التربوي يوسف شراب، إن كثيراً من أولياء الأمور لا يفقهون طريقة تجهيز أبنائهم للمدرسة سواء من الجانب النفسي أو العلمي، وينصب فكرهم فقط في تجهيزهم بأحدث وأغلى الملابس والأحذية والحقائب والدفاتر الملونة المملوءة برسوم الكارتون والنقوش والأقلام ذات الألوان المتعددة وينسى أن يغرس في داخله حب العلم وطلبه وأن السلاح الحقيقي لطلب العلم ليس بالملابس وغيرها من المظاهر وإنما بالأخلاق والتواضع واحترام الصرح العلمي من مبنى ومرافق وقوى بشرية بدءاً بمدير المدرسة وإدارتها ومروراً بالمعلم وانتهاء بعامل النظافة.

البرمجة الزمنية

كشفت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن البرمجة الزمنية للفصل الدراسي الأول، محددة الاختبار التشخيصي من 18 وحتى 22 سبتمبر المقبل، أما الاختبار التجريبي فسيتم في الفترة من 20 وحتى 24 نوفمبر، وفي الفترة ذاتها ستعقد امتحانات مواد المجموعة B، وأما امتحانات نهاية الفصل الدراسي فستعقد في الفترة من 24 وحتى 29 نوفمبر المقبل، ومن ثم يتم استئناف الامتحانات مره أخرى من 4 وحتى 8 ديسمبر، على أن تكون إجازة فصل الشتاء للطلبة من 11 وحتى 29 ديسمبر 2023، أما إجازة الشتاء للهيئة الإدارية والتدريسية فستكون من 18 وحتى 29 من ديسمبر 2023.

10 ساعات نوم

وحث تربويون الأبناء على الحصول على ما لا يقل عن 10 ساعات من النوم كل ليلة، لتحسين تركيز الطلاب وتجنب اللعب في هواتفهم أو تصفح وسائط التواصل الاجتماعي قبل وقت النوم لأن ذلك يؤثر في العيون، ويجب على أولياء الأمور التأكد من أن أطفالهم لديهم روتين واضح في الأسبوع الدراسي، ويجب أن يحصل الأطفال على وجبة مغذية ويشربوا الكثير من الماء، ويجب على أولياء الأمور تخصيص جزء صغير من الوقت والجلوس مع أطفالهم لمعرفة ما تعلموه في المدرسة كل يوم إذ أظهرت البحوث أن مشاركة الأهل تزيد قدرة الطلاب على التعلم.

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