8 نصائح لتهيئة الأبناء نفسياً

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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قدمت الاختصاصية النفسية والاجتماعية شاهيناز أبو الفتوح، حزمة من النصائح التي يجب على أولياء الأمور اتباعها لتهيئة أبنائهم للعودة إلى المدرسة، والتي تلخصت في 8 نصائح.

أولاً: قيام ولي الأمر بالتحدث مع الأبناء عن العودة إلى المدرسة والاستماع إلى مخاوفهم ومشاعرهم.

ثانياً: إنشاء جدول زمني للأبناء للأنشطة المدرسية والواجبات المنزلية، وذلك لمساعده الأبناء على تنظيم وقتهم وتحديد أولوياتهم.

ثالثاً: تحفيز الأبناء على الاستعداد الأكاديمي، عبر مشاركة الأبناء في تحضير مستلزمات المدرسة.

رابعاً: مساعدة الأبناء على بناء الثقة بالنفس وتعزيز إيجابية تفكيرهم، وذلك بإظهار الثقة بقدراتهم ودعمهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.

خامساً: ضرورة تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم على بناء علاقات اجتماعية إيجابية في المدرسة، ويمكنهم تشجيعهم على التعاون مع زملائهم والمشاركة في الأنشطة المدرسية والرياضية.

سادساً: الاهتمام بالصحة العقلية عبر تقديم الرعاية الصحة لأبنائهم بالتعامل بلطف وتفهم مشاعرهم وأنفسهم.

سابعاً: الثناء على جهود الأبناء وتحقيقاتهم الأكاديمية للعام الماضي وحثهم على بذل جهد للمزيد من التفوق.

ثامناً: ينبغي للوالدين أن يقدموا نمط حياة متوازناً يشمل النوم الجيد والتغذية الصحية والنشاط البدني وهذا سيساعدهم على الاستعداد الجيد للمدرسة والحفاظ على صحتهم العامة.

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