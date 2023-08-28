8 نصائح لتهيئة الأبناء نفسياً
قدمت الاختصاصية النفسية والاجتماعية شاهيناز أبو الفتوح، حزمة من النصائح التي يجب على أولياء الأمور اتباعها لتهيئة أبنائهم للعودة إلى المدرسة، والتي تلخصت في 8 نصائح.
أولاً: قيام ولي الأمر بالتحدث مع الأبناء عن العودة إلى المدرسة والاستماع إلى مخاوفهم ومشاعرهم.
ثانياً: إنشاء جدول زمني للأبناء للأنشطة المدرسية والواجبات المنزلية، وذلك لمساعده الأبناء على تنظيم وقتهم وتحديد أولوياتهم.
ثالثاً: تحفيز الأبناء على الاستعداد الأكاديمي، عبر مشاركة الأبناء في تحضير مستلزمات المدرسة.
رابعاً: مساعدة الأبناء على بناء الثقة بالنفس وتعزيز إيجابية تفكيرهم، وذلك بإظهار الثقة بقدراتهم ودعمهم في تحقيق أهدافهم الأكاديمية.
خامساً: ضرورة تشجيع أولياء الأمور لأبنائهم على بناء علاقات اجتماعية إيجابية في المدرسة، ويمكنهم تشجيعهم على التعاون مع زملائهم والمشاركة في الأنشطة المدرسية والرياضية.
سادساً: الاهتمام بالصحة العقلية عبر تقديم الرعاية الصحة لأبنائهم بالتعامل بلطف وتفهم مشاعرهم وأنفسهم.
سابعاً: الثناء على جهود الأبناء وتحقيقاتهم الأكاديمية للعام الماضي وحثهم على بذل جهد للمزيد من التفوق.
ثامناً: ينبغي للوالدين أن يقدموا نمط حياة متوازناً يشمل النوم الجيد والتغذية الصحية والنشاط البدني وهذا سيساعدهم على الاستعداد الجيد للمدرسة والحفاظ على صحتهم العامة.