203 مدارس خاصة في أبوظبي تدشن العام الدراسي الجديد

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

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تدشن 203 مدارس خاصة في أبوظبي، اليوم، العام الدراسي الجديد 2023 - 2024، على أن يتم تسكين الطلبة بحسب الصفوف خلال الأسبوع الجاري، وقد أرجأت مدارس حلقة الـ«كي جي»، والصفوف من الرابع إلى السادس خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، كما أعلنت مدارس عن كامل جاهزيتها لجميع الحلقات لاستقبال طلابها خلال اليوم الأول للدوام المدرسي.

وأكد مديرو مدارس أن تسكين الطلبة يتم بحسب الخطة الموضوعة لكل مدرسة لضمان انسيابية العام الدراسي، وتجنباً للازدحام، وسيبدأ الدوام المدرسي في 7.45 صباحاً وحتى 2.45 عصراً، عدا حلقة الـ«كي جي»، التي من المقرر أن تنصرف في 12.30 ظهراً في غالبية المدارس.

في السياق شهدت متاجر المدارس إقبالاً كبيراً من جانب أولياء الأمور خلال اليومين الماضيين على شراء الزي المدرسي، حيث تراوحت أسعار الطقم الواحد من 250 – 400 درهم، وقد أشار ذوو طلبة إلى مبالغة المدارس في أسعار الزي المدرسي، لافتين إلى أن خامات الملابس لا تتناسب مع الأسعار الموضوعة من جانب أقسام التسويق، كما حرص أولياء الأمور على تسديد القسط الأول من الرسوم الدراسية لضمان تسكين أبنائهم وحجز مقعد في اليوم الأول للدوام المدرسي، كما عملت إدارات الحسابات على تقديم خصومات للطلاب الإخوة بنسبة تقدر من 5- 10%.

وقد عملت المدارس خلال عطلة الصيف على الانتهاء من أعمال صيانة الأبنية والفصول التعليمية، كما عمل بعضها على إنشاء مرافق أكثر استدامة تراعي الحفاظ على البيئة والتقليل من الاعتماد على الورق، والاستفادة من التحول الرقمي بشكل موسع.

بينما أكد مديرو مدارس تبني خطط ومبادرات جديدة من شأنها أن ترفع الوعي لدى الطلبة فيما يتعلق بالتحديات المناخية وصنع بيئة أكثر استدامة، وذلك تماشياً مع توجهات الدولة واستضافة مؤتمر الأطراف «كوب28» من 30 نوفمبر وإلى 12 ديسمبر المقبل في مدينة إكسبو دبي، مشيرين إلى أن انطلاقة الموسم الدراسي الحالي ستكون مميزة عن سابقتها، من حيث ربط الطلبة بالمجتمع بشكل مباشر ومشاركتهم في التحديات الجارية، التي من أبرزها المناخ والحفاظ على البيئة، إضافة إلى دعم مهارات الطلبة والتحول الرقمي وصولاً إلى مخرجات تعليمية عالية الكفاءة.

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