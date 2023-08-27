1.2 مليون طالب يبدأون عامهم الدراسي غداً والجهوزية 100%

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

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يستعد 1.2 مليون طالب من التعليم «الحكومي والخاص» لانطلاق العام الدراسي الجديد 2023-2024 غداً لمختلف أنواع التعليم الحكومي والخاص على مستوى الدولة، ضمن برامج عودة تدريجية للمدارس الحكومية، حيث اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي فعاليات العودة للمدارس للعام الدراسي الجديد خلال الفترة من 28 أغسطس الجاري حتى 1 سبتمبر المقبل، متضمنة نظام الحصص الدراسية ومواعيد حضور وانصراف الطلبة في جميع الحلقات الدراسية ورياض الأطفال، ومنحت المؤسسة إدارات المدارس الصلاحية في تنظيم العودة التدريجية للمراحل الدراسية من خلال تحديد المرحلة الدراسية التي تباشر العودة وفق واقع المدرسة بما يدعم فعاليات العودة للمدارس وذلك في مرحلة رياض الأطفال والحلقة الأولى، وحددت المؤسسة انتظام الطلبة في الحلقة الثانية والثالثة على مرحلتين لكل يوم.

وأكدت المؤسسة في دليل فعاليات العودة للمدارس التي حصلت "البيان" على نسخة منه، على ضمان توفير برنامج استقبال للطلبة وذويهم ليكون برنامج تعارف يدعم توجهات مؤسسة الإمارات للتعليم وانطلاقة العام الدراسي، مفيدة بأنه سيتم السماح لأولياء الأمور بمشاركة أبنائهم فعاليات العودة للمدارس.

وشدد دليل فعاليات العودة للمدارس على تخصيص فعاليات متنوعة ترفع جاهزية الطالب، وتوفير برامج خاصة لطلاب الصفوف (المستوى الأول روضة والصف الأول والخامس والتاسع) وأولياء أمورهم لأنها تعتبر بداية مرحلة دراسية جديدة، فضلا عن تخصيص يوم الجمعة يوما مفتوحا لأولياء الأمور.

وحدد الدليل مواعيد حضور وانصراف الطلاب، محددة مواعيد رياض الأطفال من 8 حتى 11 صباحا طوال أيام الأسبوع، أما الحلقة الأولى من الصف الأول حتى الرابع، في توقيتان الأول يبدأ من 7:15 حتى 11:10 من الاثنين حتى الخميس أما يوم الجمعة من 7:15 حتى 11 صباحا، والموعد الثاني من 8 صباحا حتى 11:55 ويوم الجمعة من 8 حتى 11:45.

أما الحلقة الثانية والثانوية من الصف الخامس حتى الثاني عشر، يبدأ دوام البنين من 7:15 حتى 12 من الاثنين حتى الخميس، أما يوم الجمعة يكون الدوام من 7:15 حتى 10:45، في حين يبدأ دوام البنات من 8 حتى 12:45 من الاثنين حتى الخميس، فيما يكون دوام يوم الجمعة من 8 حتى 11:30.

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