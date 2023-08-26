«التربية» تقر الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد لـ3 أعوام

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أقرت وزارة التربية والتعليم، الخطة الدراسية للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، والتي تستهدف مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق للمنهاج الوزاري، لمدة ثلاثة أعوام دراسية حتى عام 2025 - 2026، على أن يتم الإبلاغ عن التغييرات عليها حسب الضوابط والآليات، وتؤكد الخطة على إلزامية تنفيذ المقررات الدراسية، وسياسة التقويم وفق الأدلة المعلنة، محددة مدة الحصة الدراسية بواقع 45 دقيقة، ومنحت المدارس صلاحيات تحويل عدد من ساعات التمدرس إلى حصص تعلم ذاتي.

وأوضح قرار الخطة الدراسية آليات وضوابط تطبيق الخطة، والتي تؤكد إلزامية تطبيق الخطة الدراسية في مختلف المراحل الدراسية من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، في مدارس التعليم الحكومي، والخاص المطبق لمناهج الوزارة، والمدارس الفنية والتطبيقية، والدارسين والدارسات في نظام التعليم المستمر المتكامل، وفقاً للمسارات المحددة للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024.

وأكدت الخطة أن زمن الحصة في المراحل كافة محدد بـ 45 دقيقة كحد أدنى، مع منح المؤسسات التعليمية الحرية في تحويل بعض ساعات التمدرس لحصص تعلم ذاتي، مصادر تعليمية وغيرها، بما لا يتجاوز 4 حصص دراسية في الأسبوع.

وتلتزم وزارة التربية والتعليم بتوفير نماذج الخطط الفصلية للمواد الدراسية، كخطة إرشادية اختيارية، وللمؤسسات التعليمية حرية تغييرها والتعديل عليها بما يخدم مصلحة الطلبة ويلبي احتياجاتهم، وبما يضمن تحقيق التقدم والإنجاز لعملية التعليم ومخرجات التعلم كافة في نهاية المرحلة.

وأكد القرار على تطبيق نظام المواد الاختيارية على الصف الحادي عشر للمسارين العام والمتقدم في مدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق للمنهج الوزاري بدءاً من العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 وفق الآليات المعتمدة.

وشددت الوزارة في قرار الخطة الدراسية على أهمية تطبيق الخطة التربوية الفردية للطلبة أصحاب الهمم «خطة مواءمة المنهج أو خطة تعديل في المنهج» على أن يحدد فيها مستوى المناهج وأساليب تدريسها، واعتبارات التقييم والاختبارات التي يتم إعدادها للخطة التربوية الفردية، وبناءً على ما جاء في سياسة التقييم المعتمدة لامتحانات الطلبة أصحاب الهمم.

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