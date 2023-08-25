«الإمارات للتعليم»: تقييم مدارس الأجيال عقب الانتهاء من المرحلة الثالثة

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

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أكد الدكتور عمر الظاهري رئيس العمليات المدرسية بالإنابة في أبوظبي بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أنه سيتم التركيز على تقييم نموذج مدارس الأجيال عقب الانتهاء من المرحلة التشغيلية الثالثة، والمقررة لها في العام الدراسي المقبل 2024 - 2025، التي ستشمل إضافة 10 مدارس جديدة.

وأوضح أن عملية التقييم تركز على دراسة الوضع ورصد الاحتياجات وحجم الكثافة، وتقييم النتائج وجودة المخرجات، والأهداف المحققة التي وجدت من أجلها مدارس الأجيال، ومن ثم ترفع التوصيات في هذا الشأن. وانضم لمدارس الأجيال العام الماضي 5,902 طالب وطالبة موزعين على 10 مدارس في مختلف مناطق الدولة، حيث تعد مدارس الأجيال نموذجاً نوعياً يضاف لجهود الدولة في رفع شأن التعليم، وتوفر تلك المدارس مناهج وطنية ودولية، وتركز في الوقت ذاته على اللغة العربية والتربية الإسلامية.

ولفت إلى أن نموذج مدارس الأجيال مر بمرحلتين تشغيليتين ويستهدف الطلبة في الحلقة الأولى، إذ كانت الأولى في العام الدراسي 2022 - 2023 بواقع 10 مدارس، والثانية في العام الدراسي الجديد 2023 - 2024 بزيادة 8 جديدة، ليصبح إجمالي المدارس في المرحلتين 18 مدرسة تحتضن 13 ألف طالب وطالبة.

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