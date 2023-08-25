«تنمية المجتمع» بدبي تنظم معرض «أهلاً مدرستي»

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي معرضاً للأسر المنتجة المنتسبة إلى برنامج التمكين المالي التابع للهيئة، وذلك بهدف الترويج لمنتجاتهم، وتعزيز الوعي بأهمية دعم المشاريع المنزلية الصغيرة أحد الروافد المهمة للاقتصاد المحلي.

وتحت شعار «أهلاً مدرستي» أقيم المعرض في مجلس الراشدية بدبي، تزامناً مع موسم العودة للمدارس، حيث عرضت الأسر المشاركة منتجاتها من الملابس والقرطاسية والأكسسوارات والأدوات المدرسية بأسعار مناسبة، ما يوفر بدائل جيدة، لتخفيف الأعباء المالية المتعلقة بالاحتياجات المدرسية، ويدعم المشاريع المنزلية في الوقت نفسه.

ويأتي المعرض، الذي تشارك فيه 15 أسرة منتجة، بعد سلسلة من ورش العمل التدريبية.

وبينت مريم الحمادي، مدير إدارة التمكين المالي في هيئة تنمية المجتمع أن استراتيجية الهيئة لتمكين الأسر المنتجة المنتفعة، تقوم على منهجية أفقية تأخذ بعين الاعتبار مجموعة من العوامل، تبدأ من بناء القدرات الإدارية والفنية للإنتاج، وصولاً إلى تزويدهم بالخبرات الاقتصادية والتسويقية، التي تتيح لهم توسيع أعمالهم بشكل تدريجي.

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