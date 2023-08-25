4053 فرصة عمل لطلبة كليات التقنية العليا

المصدر: دبي- مرفت عبدالحميد

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أكد فيصل العيان، مدير مجمع كليات التقنية العليا أن النموذج التعليمي الجديد في الكليات للعام الأكاديمي الذي سينطلق الشهر المقبل، يرتكز على ثلاثة محاور هي الشمولية والاستدامة والتكاملية، لاستقطاب أكبر شريحة من الطلبة لدراسة الشهادات المهنية والدبلوم المهني والبكالوريوس التطبيقي وفق قدرات وميول كل طالب.

فرص عمل

وقال إن الكليات وقعت مذكرات واتفاقيات تعاون مع 11 شريكاً استراتيجياً من مؤسسات العمل والصناعة ما بين قطاعات حكومية وخاصة حيوية، ستوفر للطلبة 4053 فرصة عمل و4200 فرصة تدريب على مدار خمس سنوات بالإضافة إلى التعاون في إنشاء ورش ومختبرات متخصصة، وتطوير برامج وشهادات احترافية ودعم مشاريع وبحوث طلابية تطبيقية وتعاون في الفعاليات والأنشطة.

وأوضح أن العام الأكاديمي المنصرم 2022 - 2023، حفل بالعديد من الأعمال والإنجازات التي حققتها الكليات في فترة وجيزة والتي توجهت بإطلاق الاستراتيجية الجديدة للكليات (2023 - 2028) تحت شعار «نصمم المستقبل»، حيث حملت تحولات مستقبلية في المسارات التعليمية فيما يعرف بالنموذج التعليمي الجديد لكليات التقنية، بهدف إحداث نقلة نوعية وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية.

«نافس»

وقال إن الكليات حرصت على الترويج للبرامج والتخصصات الحيوية، خصوصاً برنامج العلوم الصحية بهدف إعداد كفاءات وطنية تلبي حاجة هذا القطاع الحيوي المهم، فتم تنفيذ العديد من المبادرات وحملات التوعية للبرنامج، بالإضافة إلى التعاون مع مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية (نافس) على مستوى مبادرة «البرنامج الصحي» لتأهيل الكفاءات من حملة الثانوية العامة لمختلف التخصصات المتعلقة بالقطاع الصحي لرفد المؤسسات الصحية الخاصة بالدولة بتلك الكفاءات المؤهلة، وتم استقطاب 650 طالباً وطالبة. وأوضح أن الكليات أطلقت مبادرة «جاهز» للقطاع الخاص، والتي تهدف إلى توظيف الخريجين في القطاع الخاص من خلال استقطاب الكليات لكبرى مؤسسات القطاع الخاص لعرض فرص التوظيف.

ميداليات وجوائز

وأوضح أن طلبة كليات التقنية حصدوا العديد من المراكز الأولى والميداليات في مسابقات محلية وعالمية، حيث عكسوا بذلك تميزهم العلمي والمهاري، مشيراً إلى أن خمس طالبات حصدن ميداليتين ذهبيتين و3 ميداليات فضية في المسابقة الوطنية لمهارات الإمارات في نسختها الـ 14 التي أقيمت في مارس 2023 في أبوظبي، كما حصد فريق كليات التقنية بالشارقة، المركز الأول في هاكاثون الإمارات 2023 عن فئة «مسار طلبة الجامعات»، وذلك عن مشروع «الزراعة المائية المستدامة»، ويعد الهاكاثون منصة لتعزيز الخدمات الذكية عبر إتاحة الفرصة للشباب لاستخدام البيانات المفتوحة كوسيلة للابتكار والمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار إلى أن الكليات احتفلت بتخريج 3344 خريجاً وخريجة دفعة «رهان المستقبل» للعام 2022 من تخصصات الهندسة والعلوم الصحية وإدارة الأعمال وعلوم الكمبيوتر والمعلومات والإعلام التطبيقي والتربية، من بينهم (1646) خريجاً مقابل (1698) خريجة.

مؤتمرات ومنتديات

وعقدت الكليات مجموعة من المؤتمرات والمنتديات السنوية المتخصصة والتي باتت منصات لربط الأكاديميين المختصين من مختلف القطاعات بالطلبة وإنجازاتهم. منها منتدى «المناطق الاقتصادية الإبداعية الحرة 2023» في دورته الثالثة، بمشاركة أكاديميين وخبراء وأصحاب أعمال وكذلك الطلبة والخريجين، والذي جمع رواد أعمال إماراتيين من أصحاب الشركات الناشئة وخريجي المناطق الاقتصادية، بالإضافة إلى مناقشة القضايا المتعلقة بالتعليم وريادة الأعمال والاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات الداعمة لبيئة الابتكار والتغيير في ظل التطور التكنولوجي الهائل وغيرها.

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