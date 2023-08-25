174 جامعة في ورش عمل «كونغرس الإعلام»

المصدر: أبوظبي - وام

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يشارك طلبة من كليات الإعلام في 174 جامعة محلية، وعالمية، في ورش العمل، التي تنعقد ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض ومؤتمر الكونغرس العالمي للإعلام 2023، الذي يقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل، بمركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك»، تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، وتنظمه مجموعة «أدنيك»، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات، بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، بالإضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

وتتوزع جامعات الطلبة المشاركين في ورش العمل بواقع 24 جامعة محلية، و19 جامعة خليجية، و47 جامعة عربية، و84 جامعة أجنبية.

وتأتي مشاركة طلبة الإعلام بدعوة من الكونغرس العالمي للإعلام، بهدف إكسابهم الخبرات وتعريفهم بممكنات صناعة الإعلام والأدوار، التي تقوم وسائل الإعلام بصنوفها المختلفة ومساهماتها في نهضة المجتمعات، عبر التغلب على التحديات، التي تواجهها، ومن بينها ظاهرة التغير المناخي وتأثيراتها على العالم بجميع دوله، إلى جانب تأصيل قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر في وجدانهم، من أجل أن تعيش شعوب العالم في سلام.

وتستهدف الورش تعريف الطلاب بتكنولوجيا الإعلام وأدواته و«كيف تكون إعلامياً ناجحاً تخدم وطنك وتسهم في تقدمه وازدهاره».

جدير بالذكر أن «الكونغرس العالمي للإعلام 2023» سيناقش على مدار 3 أيام العديد من المحاور الرئيسية، التي تركز على الإعلام البيئي والاستدامة، وتعليم الإعلام والتحديات والفرص والابتكار، إلى جانب الإعلام الرياضي، ودور التقنيات الجديدة والذكاء الاصطناعي.

ويوفر الكونغرس العالمي للإعلام 2023 منصة عالمية مهمة للمؤسسات الإعلامية الوطنية والإقليمية والعالمية لاستشراف مستقبل قطاع الإعلام العالمي، ودوره المحوري في دفع مسارات التنمية المستدامة على مستوى العالم، إضافة إلى إتاحة الفرصة لتعزيز التعاون وعقد الشراكات الإعلامية، التي من شأنها دفع تطور قطاع الإعلام، وضمان استدامته ومواصلة تقديم محتوى موثوق ومتجدد ومتنوع، يواكب التطور التكنولوجي المتسارع، الذي يشهده العالم.

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