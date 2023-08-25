10 أسباب لانتقال الطلبة من المدارس الخاصة إلى «الحكومية»

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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أوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن العام الدراسي الجديد شهد إقبالاً كبيراً من قبل الطلبة وذويهم على المدارس الحكومية، حيث شهد العام الدراسي 2023 - 2024 انتقال 20 ألف طالب من التعليم الخاص إلى التعليم الحكومي على مستوى مدارس الدولة.

وأرجع تربويون زيادة الإقبال على الانتقال من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية لـ 10 أسباب: تنوع النماذج التعليمية النوعية في المدارس الحكومية، وجودة التعليم، وتدريس اللغات، وعلى رأسها الصينية واليابانية، إلى جانب التكلفة المادية، وتوفير كل الإمكانات المعززة لبيئة تعليمية جاذبة ومتكاملة للطالب، وتوفير فرص تدريبية للطلبة، وتوفير بنية تحتية تكنولوجية قوية، وإنشاء مدارس تحاكي في تصاميمها النماذج العالمية، إلى جانب تعدد المسارات التعليمية «العام والمتقدم والتطبيقي»، والفرص الرياضية والثقافية.

جودة التعليم

وقالت الخبيرة التربوية بدرية الياسي إن الدولة تولي النظام التعليمي الحكومي أهمية كبيرة لتوفير تعليم عالي الجودة للطلاب في جميع المراحل الدراسية، وتستند سياسة التعليم في الإمارات إلى رؤية واضحة تهدف إلى بناء مجتمع المعرفة وتطوير قدرات الطلاب.

وأوضحت أن التعليم الحكومي يتميز ببنية تحتية متطورة، حيث تمتلك الإمارات مرافق تعليمية حديثة ومتقدمة تلبي احتياجات الطلاب وتساعدهم على التعلم بشكل فعال، وتشمل هذه المرافق المدارس المجهزة بتقنيات التعليم الحديثة والمختبرات والمكتبات والمراكز الثقافية والرياضية، إضافة إلى بناء المناهج التعليمية وفق أفضل الممارسات العالمية، التي تهدف إلى تنمية مهارات الطلاب واكتشاف مواهبهم وتعزيز قدراتهم التفكيرية والإبداعية، كما تركز المناهج على تعزيز القيم والأخلاق.

إقبال متزايد

وفي السياق ذاته قالت الخبيرة التربوية هيام الحمادي، مديرة إحدى المدارس الحكومية: إن الإقبال المتزايد على الالتحاق بمدارس التعليم العام، الذي ظهر بوضوح منذ العام الدراسي الماضي، يعود إلى قناعة الأهالي بما وصل إليه التعليم في المدارس الحكومية من تطور ملحوظ يعود إلى توافر البيئة التعليمية المتميزة والمحفزة للطالب، وحرص مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي على الارتقاء بالمنظومة التعليمية إلى أعلى المستويات.

كادر متميز

وأوضحت أن المدارس الحكومية تمتلك كادراً تعليمياً مميزاً، وتالياً يكون لها الأفضلية في اختيارات أولياء الأمور بسبب تفوق أنظمتها في اختيار المعلمين من حيث المؤهلات والشهادات، وحرص الجهات المعنية بالتعليم على تطوير المناهج الدراسية بشكل مستمر.

تبادل ثقافي

واعتبرت التربوية فوزية الشيخ أن المؤسسة أولت طلبتها اهتماماً كبيراً للمحافظة على التنوع الثقافي في المجتمع الإماراتي للتحلي بسمات التسامح والانفتاح التي طورها المجتمع الإماراتي على مدى العقود الماضية، وجاء ذلك جلياً من خلال تعليم طلابها عدداً متنوعاً من اللغات، كالصينية واليابانية والإنجليزية والفرنسية، وغيرها.

وتابعت: مدارسنا تحرص على تعزيز التنوع الثقافي وتعريف الطلبة بالعادات والتقاليد والتبادل الثقافي والمعرفي، وتعزيز مهارات التواصل والتفاعل الأكاديمي والحضاري بين طلبة الإمارات.

تطبيقات رقمية

واعتبرت التربوية رحاب زين الدين أن المدارس الحكومية توفر بيئات تعليمية غنية بالمحفزات من ناحية المواقع والتطبيقات الرقمية، كما وفرت أجهزة حاسوب شخصية للطلاب لاستخدام هذه المواقع؛ ما ساعد على تعزيز القدرات الابتكارية والموهبة والبحث العلمي، وذلك أدى إلى رغبة الطلاب في الالتحاق بالمدارس الحكومية.

ولفتت إلى أن المدارس الحكومية مزودة بتكنولوجيا عالية المستوى، وتم توفير الحواسيب اللوحية والأجهزة الذكية والاتصالات السلكية واللاسلكية في المدارس، ما يسهم في تعزيز تفاعل الطلاب مع المواد التعليمية وتعزيز التعلم النشط.

فرص متنوعة

وترى التربوية باسمة عبدالله الجنيبي أن تعدد النماذج التعليمية في التعليم الحكومي يوفر فرصاً متنوعة للطلبة وذويهم، والمثال على ذلك مدارس الأجيال التي تحاكي المدارس العالمية في أساليبها التعليمية ومناهجها الدراسية، وتعتبر مجانية للطلبة المواطنين، وغيرها من النماذج التعليمية والمسارات الأكاديمية التي توفرها المدارس.

رحلات علمية

وذكر عدد من أولياء أمور غيروا وجهة أبنائهم التعليمية من التعليم الخاص إلى الحكومي لأن المدارس الحكومية تقدم تعليماً جيداً للطلبة، وتقدم باقة من الخدمات التعليمية المجانية، سواء من خلال الإرشاد المهني والأكاديمي أو دروس التقوية ورفع مستويات الأبناء، أو تنفيذ رحلات علمية وربطها بالمناهج المدرسية، ومد الطلبة بالأنشطة والبرامج والمنصات الرقمية المعززة للمهارات المطلوبة التي تسهم في إثراء المعرفة.

وتابعوا أن المدارس الحكومية أثبتت قدرتها خلال فترة جائحة «كوفيد 19»، وكانت الأفضل في تطبيق سيناريوهات متعددة في عملية التعليم، والتعلم، فضلاً عن الاستقرار الذي تتمتع به المدارس الحكومية، ويوفر التعليم الحكومي جميع الخدمات التي تصب في مصلحة الطالب.

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