«طرق دبي» تؤكد جاهزيتها للعودة إلى المدارس

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

احتفت هيئة الطرق والمواصلات بدبي بمناسبة العودة إلى المدارس من خلال توزيع حقائب مدرسية ومستلزمات دراسية أساسية على الطلبة، وذلك بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي، وإدارة أمن المواصلات في شرطة دبي، وشركة كيوليس إم إتش آي، المشغّلة لمترو وترام دبي.

وتولي هيئة الطرق والمواصلات بدبي اهتماماً كبيراً بموسم العودة إلى المدارس، وذلك من خلال تفعيل دور مبادراتها المجتمعية التي تدعم الطلبة وأبناء الأسر من ذوي الدخل المحدود لدعمهم ومساعدتهم وتمكينهم من اجتياز عام دراسي مكلل بالنجاح. وتتضمن المبادرة توفير حقائب مدرسية شاملة جميع المستلزمات الدراسية الأساسية التي تحوي دفاتر الكتابة والرسم وأقلام الحبر والرصاص والتلوين والمساطر، وغيرها.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز