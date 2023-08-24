سارة الأميري: تغييرات لتمكين الكوادر التربوية

المصدر: (دبي - رحاب حلاوة)

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أكدت معالي سارة الأميري وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، أن المؤسسة تتبنى تغييرات جذرية في آلية تدريب وتمكين المعلمين وقيادات المدارس والمسؤولين فيها، إضافة إلى إعادة النظر في التدرج الوظيفي في الميدان التربوي، وإتاحة عدد أكبر من الفرص لكوادر الميدان التربوي لتطوير مهاراتهم بطريقة استباقية.

وأضافت معاليها أن انطلاق أسبوع التدريب مطلع الأسبوع الجاري يعد الخطوة الأولى لتطوير الكوادر التعليمية، ومن ثم تدرجهم الوظيفي خلال العام الدراسي، موضحة أن هذه الإجراءات جاءت نتاج المجالس الميدانية التي نفذتها المؤسسة العام الماضي، التي شملت إدخال تغييرات جذرية لآليات التدريب والتمكين لمديري المدارس والمسؤولين بها، إضافة إلى إعادة النظر في التدرج الوظيفي.

بدورها نفذت المؤسسة 20 مجلساً مفتوحاً، التقت خلالها بأولياء أمور طلبة وتربويين، وشملت الزيارات جميع مناطق الدولة، وجاءت هذه الزيارات في إطار سياسة الباب المفتوح الذي تتبناها المؤسسة، وذلك للوقوف على تحديات الميدان التربوي والعمل على معالجتها.

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