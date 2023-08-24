حاكم الشارقة يعتمد قبول 338 طالباً وطالبة في جامعة كلباء

المصدر: الشارقة - البيان

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اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قبول 338 طالباً وطالبة في جامعة كلباء، من بينهم 335 حصلوا على منحة من حكومة الشارقة.

كما اعتمد صاحب السمو حاكم الشارقة نقل 45 طالباً وطالبة ممن حصلوا على منح في جامعة خورفكان إلى جامعة كلباء، ليكون مجمل عدد الطلبة بالسنة الدراسية الأولى 383 طالباً وطالبة.

أُعلن عن توجيهات سموه في برنامج «الخط المباشر» الذي يبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة.

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