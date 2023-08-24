التحاق 164 مستفيداً ببرامج التعليم العام والمستمر لدى «تعليم»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي أمس عن التحاق 164 مستفيداً من برامج التعليم العام والمستمر ضمن برامج التعليم لمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي (تعليم) خلال العام الأكاديمي 2022 – 2023، وذلك ضمن توجهاتها الرامية إلى تشجيع المستفيدين لمواصلة مسيرتهم التعليمية، وتطوير مهاراتهم بما يؤهلهم للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ويعزز من جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل.

واحتفت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي بتخريج 45 مستفيداً استكملوا مرحلة التعليم الثانوي «الصف الثاني عشر»، و119 مستفيداً على مقاعد الدراسة ممن يواصلون تعليمهم في برامج التعليم المستمر.

وقال عبدالله العامري مدير عام هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي «إن المشاركة الإيجابية المميزة للمستفيدين ضمن برامج التمكين التي توفرها الهيئة بالتعاون مع شركائها تعكس حرص المستفيدين على المساهمة بشكل فاعل في مواصلة الارتقاء بواقعهم المعيشي».

وأكد المهندس محمد القاسم، مدير عام مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، التزام المؤسسة بتحقيق مستهدفات الدولة الرامية إلى توفير مستويات تعليم وفق أعلى المعايير العالمية لجميع طلبة المدارس الحكومية بمختلف فئاتهم.

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