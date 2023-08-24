حمدان بن زايد يوجّه بتخصيص 20 منحة لأوائل الثانوية للالتحاق بجامعة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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وجّه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس مجلس أمناء جامعة أبوظبي بتخصيص 20 منحة دراسية شاملة لـ 20 طالباً وطالبة من المتفوقين في الصف الثاني عشر، خلال العام الدراسي 2023 - 2024، لوضعهم على طريق المستقبل والإبداع والتميز، لمواصلة دراستهم في إحدى مقرات جامعة أبوظبي، المؤسسة العريقة، التي تطرح نحو 50 برنامجاً دراسياً معتمداً محلياً ودولياً في تخصصات حيوية في أبوظبي والعين ودبي.

تخصصات

ومن أبرز التخصصات المطروحة، خلال الفصل الدراسي المقبل بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، وهندسة تكنولوجيا المعلومات، وهندسة أمن الفضاء الإلكتروني وهندسة الحاسوب– الذكاء الاصطناعي، والهندسة الكهربائية –الروبوتات والأتمتة وعلم الوراثة الجزيئية والطبية والهندسة الطبية والحيوية، والميكاترونيكس الصناعية، بالإضافة إلى مسارات في تحليلات البيانات الضخمة ومسار تطوير تطبيقات الويب/الهواتف الذكية، ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في هندسة البرمجيات، ومسار الأمن السيبراني، ومسار تطوير الألعاب، ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في تكنولوجيا المعلومات، ومسار تكنولوجيا المياه، ضمن بكالوريوس العلوم في الهندسة الكيميائية.

وتمثل هذه المنحة، التي يقدمها سموه منذ عام 2009 مبادرة وطنية بارزة، تفتح آفاق التميز والإبداع أمام الطلبة المتميزين، وتشجعهم على استكمال دراستهم الجامعية.

وأكد الدكتور علي سعيد بن حرمل الظاهري رئيس مجلس إدارة جامعة أبوظبي أهمية هذه المبادرة، التي يقدمها سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ودورها في تشجيع الطلبة على بذل الجهد في الاستذكار والتحصيل الدراسي.

ونجحت هذه المنحة في تعزيز مناخ التنافس الشريف بين طلبة الثاني عشر، بحيث يتمكن كل منهم من نيل شرف الحصول على هذه المنحة، التي تفتح أمامهم آفاق المستقبل، وتتيح لمن تنطبق عليهم المعايير الالتحاق بأحد التخصصات العلمية المرموقة بجامعة أبوظبي، وهي تخصصات تشمل مختلف المجالات التنموية في العلوم الهندسية والإدارة والبيئة وتقنية المعلومات والحاسب الآلي واللغات والقانون والإعلام والعلوم الصحية، وغيرها من التخصصات، التي تستهدف رفد سوق العمل بكوادر وطنية متخصصة، تلبي متطلبات أجندة السياسة العامة لحكومة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية 2030، وتلبي تطلعات قيادتنا الرشيدة للخمسين المقبلة.

استراتيجية

وقال: إن استراتيجية تطوير المسيرة الأكاديمية لجامعة أبوظبي انطلقت من رصد احتياجات سوق العمل في إمارة أبوظبي.

وحث البروفيسور غسان عواد مدير جامعة أبوظبي الطلاب والطالبات على المحافظة على تفوقهم واهتمامهم بتنظيم أوقات الدراسة، للحفاظ على المعدلات المطلوبة طوال الأعوام الأربعة لاستمرار المنحة بعد السنة الأولى، حيث يجب أن يلتزم الطالب بالحصول على معدل تراكمي GPA لا يقل عن 3.70 خلال الفصل الدراسي، وأن يكون الطالب مسجلاً في ما لا يقل عن 12 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد، باستثناء الفصلين الشتوي والصيفي.

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