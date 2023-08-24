انتظام 25 ألف طالب وطالبة في كليات التقنية العليا

المصدر: دبي - البيان

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استقبلت كليات التقنية العليا 25 ألفاً و500 طالب وطالبة مع بدء العام الأكاديمي الجديد 2023 - 2024 على مستوى فروع الكليات الـ16 بمختلف إمارات الدولة، منهم «5882» طالباً وطالبة جدد تم قبولهم ضمن برامج البكالوريوس التطبيقي والدبلوم المهني، وذلك وفقاً للنموذج التعليمي الجديد للكليات الذي بدأ تطبيقه هذا العام والذي فتح المجال لتوفير خيارات تعليمية متنوعة تتوافق مع ميول الطلبة وقدراتهم، وبما يسهم في دعم جهود الكليات في تأكيد ريادتها في التعليم التطبيقي بشراكة مع قطاعات العمل والصناعة.

كما استقطبت الكليات هذا العام نحو 110 من أعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية الجدد لتلبية احتياجاتها مع تطبيق النموذج التعليمي الجديد وطرحها برامج وتخصصات جديدة.

وتفقد الدكتور فيصل العيان مدير مجمع كليات التقنية العليا، بدء الدراسة في المبنى الجديد ببني ياس، وتابع انتظام الطلبة في الدراسة، مثمناً الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لكليات التقنية العليا ما عزز من مسيرتها التعليمية ومن جهودها في إعداد كفاءات وطنية تواكب الطموحات والتوقعات المستقبلية، مهنئاً الطلبة وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية بالعام الجديد.

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