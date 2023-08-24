شرطة الشارقة تستكمل خطتها للعام الدراسي

المصدر: (الشارقة - وام)

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أكملت القيادة العامة لشرطة الشارقة خطتها الأمنية والمرورية الشاملة استعداداً للعام الدراسي الجديد 2023 ــــ 2024 في إطار حرصها الدائم على توفير بيئة تعليمية آمنة بالتنسيق والتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين والجهات المعنية لضمان توفير أعلى معايير الأمن والسلامة للطلبة والكوادر التربوية.

وأكد اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة أهمية تضافر الجهود ضمن مظلة واحدة أساسها إرساء قواعد الأمان لخدمة البيئة التعليمية مشيراً إلى أن شرطة الشارقة اتخذت الإجراءات كافة الكفيلة بتعزيز الأمان في المدارس ومُحيطها وتنفيذ استراتيجيات أمنية وقائية تسهم في تعزيز السلامة المرورية مهنئاً الطلبة وأولياء الأمور والهيئة التعليمية والتدريسية بمناسبة العام الدراسي الجديد.

وتمثلت استعدادات شرطة الشارقة للعام الدراسي الجديد بوضع خطة أمنية ومرورية شاملة ورفع مستوى الجهوزية لضمان سلامة الطلبة عبر تأمين ومراقبة سير العملية المرورية على الطرق الداخلية والخارجية بالإمارة للحد من الاختناقات ووقوع الحوادث المرورية وإعادة انتشار الدوريات الشرطية في المناطق الساخنة، بهدف تعزيز السلامة على الطريق للطلبة والكوادر التعليمية والتدريسية إلى جانب تنظيم حركة السير والمرور وتأمين نقاط عبور المشاة.

وأكد العقيد محمد علاي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة الشارقة، أهمية الخطة المرورية الموضوعة كجزء من الجهود المستمرة التي تبذلها الإمارة عبر مؤسساتها في القطاعين لإيجاد مناخ دراسي يلبي التطلعات ويضمن استمرار سير العملية التعليمية بسلاسة.

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