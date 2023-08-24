«آل مكتوم للتعليم العالي» في إسكتلندا تحتفل بتخريج 65 طالباً وطالبة

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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احتفلت كلية آل مكتوم للتعليم العالي بإسكتلندا، بتخريج 65 طالباً وطالبة من دفعة عام 2023، في مجموعة متنوعة من البرامج وهي: برنامجا الشهادة والدبلوم في اللغة العربية، وبرنامج شهادة الإنجاز في إدارة الأعمال، وشهادة الإنجاز في إدارة الأعمال والقيادة، والشهادة المهنية في البنوك والتمويل الإسلامي، إلى جانب برنامج الماجستير في التمويل الإسلامي، والذي تقدمه الكلية بالتعاون مع جامعة دندي.

وقدم الشهادات للخريجين كل من الدكتور أبو بكر جابر مدير الكلية ونائب الرئيس الأعلى، والمستشارة هيلين رايت بيلي نيابة عن عمدة مدينة دندي، وبيل كامبل واللورد موراي إيلدر الرئيس الاعلى للكلية.

وحضر الاحتفال البروفيسور محمد برانين عميد كلية إدارة الأعمال بجامعة إبرتاي، والتي تعد شريكاً أكاديمياً استراتيجياً للكلية، والبروفيسور بيل راسيل وكيل كلية إدارة الأعمال بجامعة دندي، وأعضاء مجلس الأمناء بالكلية، وذوو الطلبة الخريجين.

وأشار الدكتور أبو بكر خلال كلمته التي ألقاها بهذه المناسبة إلى إنجازات الكلية خلال العام الدراسي 2023، وألقى الضوء على البرامج الجديدة مثل: برنامج ماجستير اقتصاد القيم والتنمية المستدامة، وبرنامج التعلم المؤسسي الاستراتيجي والذي يعد الأول والوحيد من نوعه على مستوى المملكة المتحدة والشرق الأوسط، وبرنامج ماجستير القانون والاستدامة، وتقدم تلك البرامج بجانب برنامج الدكتوراه بالتعاون مع جامعة أبرتاي بإسكتلندا.

حاضنة أعمال

وأفاد الدكتور أبو بكر جابر بأن الكلية قامت بتأسيس مركز دندي للتميز المؤسسي، والذي يعد الذراع الاستشارية والبحثية للكلية، بجانب حاضنة الأعمال الجديدة، والتي تسعى لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة ليس فقط على مستوى إسكتلندا، ولكن على المستوى العالمي.

واستذكر الدكتور أبو بكر رؤية الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، مؤسس الكلية، طيب الله ثراه، والتي تؤكد بأن الكلية تعتبر جسراً للتواصل والتفاهم بين المجتمعات والثقافات والشعوب.

وتعتبر كلية آل مكتوم للتعليم العالي مؤسسة أكاديمية مستقلة مقرها مدينة دندي بإسكتلندا، وتعمل على تثقيف وتأهيل الطلبة على الصعيدين الوطني والدولي ومنذ تأسيسها في عام 2001، وشهدت الكلية تخرج طلبة من أكثر من 40 جنسية مختلفة، وأبرمت شراكات دولية وبرامج تدريب وبناء قدرات متنوعة.

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