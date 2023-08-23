المدارس جاهزة لانطلاق ماراثون الدراسة 28 الجاري

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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باشرت، أول من أمس، الهيئات الإدارية والتدريسية والفنية في المدارس الحكومية والخاصة، التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، وعدد من المدارس التي تطبق المناهج الأجنبية، إيذاناً ببدء العام الدراسي الجديد، وذلك في إطار التحضيرات اللازمة لتهيئة الميدان، واستقبال الطلبة 28 أغسطس الجاري، تحقيقاً لاستقرار المجتمع المدرسي، بما يعزز من أهداف الغاية التعليمية، وأفادت الإدارات المدرسية باكتمال وجاهزية الكوادر التدريسية لانطلاق ماراثون الدراسة الجديد.

انسيابية وتدريب

ووضعت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي خطة محكمة بشكل يحقق انسيابية في الدوام المدرسي، لتفادي أي أشكاليات، وبطريقة تضمن إدارة المنشآت التعليمية بشكل منظم، وفي المقابل أنهت المدارس الخاصة استعداداتها لاستقبال المعلمين، تمهيداً لاستقبال الطلبة المتمثلة في الاطمئنان على جاهزية المدارس من النواحي كافة، من حيث نظافة المباني، وتوزيع قوائم الطلبة على الشعب والصفوف، إلى جانب ذلك أعدت المدارس الخاصة برامج تدريبية لطاقمها التعليمي، ترتكز فيها على تعريفهم بأساليب التعليم الحديثة، بما يتماشى مع توجهات وخطط الدولة، وفي الوقت ذاته خصصت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الأسبوع الجاري، لتدريب القيادات المدرسية والمعلمين للتطوير المهني.

نشاط

وقالت هيام الحمادي مديرة المدرسة الحكومية باحثة البادية للحلقة الثالثة: «إن المدرسة جاهزة لاستقبال الطالبات، ضمن أجواء مفعمة بالحيوية والنشاط، وخصوصاً أن الهيئة الإدارية والتدريسية تحرص على منح الطالبات المناخ الدراسي المثالي، للارتقاء بواقعهن التحصيلي في الوقت المناسب، منذ بداية اليوم الأول للدراسة حتى اليوم الأخير».

وأوضحت أن إداراتها أنهت جميع التحضيرات في نهاية العام الدراسي الماضي من وضع خطط تضمن سلاسة انتظام الطلبة والعملية التعليمية، إلى جانب وضع الجدول المدرسي، وتوزيع نصاب المعلمين، على أن يتم التأكيد على تلك الخطط خلال الأسبوع الجاري، من خلال عقد اجتماعات مع الهيئات الإدارية والتدريسية، لمناقشة آلية العمل للعام الدراسي الجديد.

وقال محمد مطاوع المدير التنفيذي للشركة القابضة للتعليم: «بعد إجازة صيفية ممتعة عادت الهيئة التدريسية بكل حماس ونشاط، لاستئناف أعمال العام الدراسي الجديد، وتم عقد اجتماع لوضع كل الأنشطة المتنوعة، التي سيشملها الفصل الدراسي الأول، وذلك لبث روح النشاط والتفاؤل قبل بدء دوام الطلبة، وستتضمن لقاءات للتعريف بإدارة المدرسة ورؤساء الأقسام، والمشرفين للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، من خلال مدير المدرسة، واطلاع أولياء الأمور على إنجازات العام السابق، وما هو مطلوب للعام الحالي، من خلال مديري المدرسة، وعقد ورش عمل مختلفة ومتنوعة في كل المجالات».

صفوف جديدة

وأوضح ريديريك ويليامز نائب مدير شؤون الطلاب في مدرسة أجنايت دبي: «إن مدرسته كثفت جهودها، خلال فصل الصيف للتحضير لانطلاقة ناجحة للعام الدراسي الجديد، بهدف تسهيل انتقال لجميع الطلبة إلى مرحلة جديدة من مسيرتهم التعليمية، وتعمل المدرسة بشكل جوهري، لتقديم بيئة تعليمية تحقق التوازن بين التعلم والتطور، من خلال خطط محكمة وتدريب منظم لفريق المعلمين».

متابعة دقيقة

وأشارت سعاد أبو حرب مديرة مدرسة دبي الوطنية إلى أن الهيئات التدريسية والإدارية ستستكمل دوامها ،خلال الأسبوع الجاري، وسينتهون من وضع خطط العمل قبل بداية العام، موضحة أن الأيام المتبقية من الأسبوع الجاري ستشهد متابعة دقيقة، للوقوف على أية احتياجات أو متطلبات يمكن أن تسهم في تعزيز البيئة التعليمية وجاذبيتها، لا سيما تلك التي شملتها أعمال الصيانة، والتأكد من أنها تعمل على الوجه المطلوب، وتجهيز الكتب المدرسية، فضلاً عن تنفيذ دورات تدريب تخصصية للمعلمين.

وأضافت غدير أبو شمط، نائب أول لرئيس لشؤون التعليم في مجموعة جيمس للتعليم، ومديرة مدرسة جيمس الخليج الدولية: «جميع المعلمين والمعلمات، والكادر الإداري الجدد والقدامى التحقوا ببرنامج التدريب المهني، حيث يتم وضع البرنامج حسب احتياجات المعلمين والمعلمات، وحسب أولويات المدارس والخطة الاستراتيجية».

وأوضحت أن جميع مدارس جيمس تتبع خطة استراتيجية في التعليم، والتي تهدف إلى القيام بتحديث مستمر في مجال الإدارة المدرسية، والمناهج العملية التعليمية والابتكار والتطوير المهني، وجودة حياة الطلبة والكادر التعليمي، كما تعمل القيادات المدرسية على تحديد الخطط المدرسية اعتماداً على الخطة الاستراتيجية، وعلى أولويات المدرسة حسب نتائج الطلبة في الاختبارات، والتقييم الذاتي للمدارس المختلفة.

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