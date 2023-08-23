«بريطانية دبي» تدعم البحث العلمي بـ 9 ركائز

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

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أكد الدكتور خالد المري عميد البحث العلمي في الجامعة البريطانية بدبي حرص الجامعة على دعم البحث العلمي، تماشياً مع استراتيجية الدولة الرامية إلى الاعتماد على اقتصاد معرفي وتنافسي، مدفوعاً بالابتكار والبحث والعلوم والتكنولوجيا، وذلك عبر 9 ركائز وهي: تنظيم المؤتمر الدولي السنوي للبحث العلمي، إنشاء مركز متخصص للدكتوراه، تنظيم مؤتمر خريجي الجامعات الإماراتية سنوياً، تنظيم المؤتمر الطلابي لاستعراض البحوث العلمية التي يعدونها، إعداد البحوث العلمية بالشراكة مع جامعات محلية ودولية، تحفيز طلبتها ومساعدتهم على نشر أبحاثهم في الدوريات المحكمة والمعتمدة، تدرج البحث العلمي ضمن مساقاتها الدراسية، المشاركة في مسابقات دولية لتمويل البحوث العلمية، التعاون مع الجهات الحكومية والمحلية لوضع حلول للتحديات، التي تواجهها، من خلال البحث العلمي.

وكشف عن عزم الجامعة تشكيل مراكز مشتركة، بالتعاون مع الجامعات الأخرى، تهدف إلى وضع رؤية مشتركة للأبحاث، وتقديم تمويل للمشاريع البحثية بين الإمارات وبريطانيا.

بحوث مشتركة

وأضاف المري: إن من ضمن استراتيجية الجامعة لدعم البحث العلمي أنها تقوم بتنظيم مؤتمر دولي سنوي في شهر أغسطس، وسيشارك في نسخة هذا العام جامعة مانشستر إحدى الجامعات البريطانية المرموقة، لمناقشة أبحاث الطلبة، وسيتم عرض 72 ورقة بحثية، تم قبولها، بزيادة ملحوظة عن العام الماضي، حيث تم عرض 43 ورقة بحثية، كما تم نشر 19 بحثاً من الأبحاث، التي استعرضها المؤتمر العام الماضي، لافتاً إلى أن الجامعة تسعى لرفع هذا العدد إلى 50 بحثاً.

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