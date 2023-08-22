20 ألف طالب وطالبة انتقلوا من المدارس الخاصة إلى «الحكومية»

المصدر: البيان

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أكدت معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أن المدارس الحكومية جاهزة 100% لبدء العام الدراسي الذي سينطلق يوم الأثنين المقبل، موضحة أن هناك فرق متكاملة حرصت على متابعه الجاهزية. وكشفت معاليها خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن تفاصيل واستعدادات العودة للمدارس للعام الدراسي الجديد 2023 - 2024، أن هناك أكثر من 20 ألف طالباً انتقلوا من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية خلال هذا العام الدراسي الجديد وهي النسبة الأكبر تاريخياً. حيث من المقرر أن يبدأ 290 ألف طالب وطالبة في المدارس الحكومية العام الدراسي.

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