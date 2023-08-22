زكي نسيبة: طلبة جامعة الإمارات قادرون على الإبداع والتفوق

المصدر: العين - البيان

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التقى معالي زكي نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة أمس عدداً من طالبات الجامعة المُستجدات للترحيب بهن والاستماع إلى اقتراحاتهن، بما ينعكس على ثقة الطالبات وانتمائهن للجامعة التي تعدّ منارة للتميز في التعليم العالي والبحث العلمي.

تحفيز

وفي لقائه قال معاليه: يسعدنا مع بداية العام الدراسي الأكاديمي الجديد الالتقاء بالطلبة والطالبات، الذين نحرص كل الحرص على أن تكون جامعة الإمارات البيئة الحاضنة والمحفزة لهم.

وأكد أن الجامعة تمثل للطلبة منصة للمعرفة والإبداع والابتكار وريادة الأعمال وتنمية مهارات الطلبة بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل المستقبلي.

وأضاف معاليه إن الجامعة وجميع القائمين عليها والعاملين فيها حريصون على بناء مجتمع تتوافر فيه الرعاية والأمان الذي يُسهم في تنمية قدرات الطلاب، ويساعدهم على الاختيارات الصحيحة وتذليل التحديات كافة التي قد تواجههم في أثناء مسيرتهم العلمية.

واختتم معاليه الزيارة بالقول: كلنا ثقة بأنكم قادرون على الإبداع والابتكار والتفوق، وأنكم ستشكلون مع بعضكم بعضاً أسرة متآلفة ومتعاونة، يسعى أفرادها إلى إبراز ما يتحلّى به شعب دولة الإمارات من قيم التسامح والتعايش والتواصل، والاستفادة من هذه الفرصة المُتميّزة داخل الجامعة، للارتقاء بخبراتكم ومعارفكم وتحقيق مُستقبل زاهر ومُشرق.

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