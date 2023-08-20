جامعة الإمارات تستقبل 50 محاضراً وأستاذاً زائراً

المصدر: (العين - البيان)

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أكد الدكتور غالب البريكي، مدير جامعة الإمارات بالإنابة - جاهزية الجامعة لبدء العام الدراسي الأكاديمي الجديد، حيث استقبلت هذا العام 50 من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والأساتذة الزائرين الجدد، لاستكمال مسيرتها الأكاديمية وفق أعلى وأحدث المعايير العالمية ومواصلة تحقيق رسالتها الرامية إلى الريادة والابتكار في التعليم العالي والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال اللقاء التعريفي بأعضاء هيئة التدريس الجدد، الذي نظمته إدارة الموارد البشرية بحضور عمداء الكليات ورؤساء الأقسام، حيث قدم مدير الجامعة عرضاً تعريفياً ببرامج وإمكانات الجامعة ورؤيتها وطموحاتها التي تلبي رغبات الطلبة بكل التخصصات الأكاديمية، مشيراً إلى أهمية الإبداع والابتكار وتعزيز دور البحث العلمي للارتقاء بدور الجامعة كمؤسسة بحثية وتعليمية رائدة في الدولة.

ومن جهتها أشارت عائشة الظاهري، مدير إدارة الموارد البشرية - أن جامعة الإمارات استقبلت هذا العام 50 من أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين والأساتذة الزائرين الجدد، من جنسيات مختلفة ومن تخصصات أكاديمية متعددة من ذوي الخبرة والكفاءات الذين تم اختيارهم بكل دقة.

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