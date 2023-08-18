الاثنين المقبل دوام الكادر التعليمي في المدارس الحكومية والخاصة بالدولة

المصدر: دبي - رحاب حلاوة

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يبدأ دوام الكادر التعليمي في المدارس الحكومية والخاصة، الاثنين 21 أغسطس الجاري، للعام الدراسي الجديد، فيما يستهل الطلبة دراستهم 28 من الشهر نفسه.

وأوضحت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي في دليل «التقويم الأكاديمي للمدارس الحكومية 2023-2024»، أن الكادر التعليمي سيخضع خلال الفترة من 21 إلى 25 أغسطس الجاري، لدورة تدريب للتطوير المهني.

وتنظم المؤسسة أسبوع التطوير المهني للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي (2023-2024)، حرصاً منها على الارتقاء بالكفاءات المهنية للمعلمين في الميدان التربوي.

وأفاد الدليل أن الاختبار التجريبي وامتحانات مواد المجموعة (B) للفصل الدراسي الأول سيتم تطبيقها في الفترة بين 20 و24 من نوفمبر المقبل، فيما ستكون امتحانات نهاية الفصل في الفترة بين 27 و29 نوفمبر، ثم يتم استئناف الامتحانات يوم الرابع من ديسمبر حتى الثامن من الشهر نفسه، حيث يتخللها إجازة يومي الشهيد والوطني (1 - 3 ديسمبر).

وذكر التقويم أن إجازة الشتاء للكوادر التعليمية، بعد انتهاء الفصل الدراسي الأول ستبدأ 18 ديسمبر المقبل، وتستمر حتى 29 من الشهر نفسه.

من جهة أخرى، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن توافر الزي المدرسي للعام الدراسي 2023-2024، للمدارس الحكومية، والذي يتم توزيعه حالياً عبر 50 منفذ بيع تابعة لمجموعة اللولو هايبر ماركت، الموزعة في مختلف مناطق الدولة أو عبر الموقع الإلكتروني التابع للمجموعة.

ووفرت المؤسسة «باركود» يمكن للطالب أو ولي أمره، مسح الرمز وشراء الزي المدرسي إلكترونياً.

ووضعت المؤسسة ضوابط عدة للزي المدرسي والمظهر الخارجي للطلبة أثناء الدوام المدرسي، أبرزها أنه يتوجب على جميع الطلبة ارتداء الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد لكل حلقة، ولابد من الحرص على ارتداء الزي بمظهره الأنيق والمرتب، كما يجب على طالبات الحلقة الثالثة تغطية الرأس بارتداء «شيلة سوداء» مع الزي المدرسي وفق التصميم المعتمد، ويجب على الطلاب ارتداء ملابس بيضاء أسفل «الكندورة» الإماراتية مع التزامهم بارتداء «العصامة»، مع حذاء رسمي أو رياضي.

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