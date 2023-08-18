«طرق دبي» تستعد للعام الدراسي بمبادرات توعوية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد هيئة الطرق والمواصلات لبدء العام الدراسي الجديد 2023 – 2024 بالعديد من المبادرات والفعاليات التوعوية والفنية التي تم تصميمها والتخطيط لها وفقاً للمراحل الدراسية في المدارس، وبناءً على الفئات المستهدفة من أفراد المجتمع ذوي العلاقة بموسم العودة إلى المدارس، مثل الطلاب وأولياء الأمور والسائقين. وتأتي هذه المبادرات ضمن مساعي الهيئة للمحافظة على خلو منطقة المدارس من الحوادث والوفيات المرورية، إضافة إلى الارتقاء بالسلوك المروري وغرس ثقافة السلامة المرورية لدى الجيل الناشئ وأفراد المجتمع.

وقالت ميثاء بن عدي، المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق في هيئة الطرق والمواصلات: إن الفرق التوعوية والفنية في الهيئة تستعد لاستئناف عملها في المدارس ومحيطها من خلال الفعاليات التوعوية ومراقبة الحركة المرورية في الإشارات الضوئية وتعديل توقيتها بما يسهم في زيادة انسيابية الحركة المرورية في مناطق المدارس والطرق المحيطة بها، وتدرك الهيئة أهمية المسؤولية تجاه الطلاب.

وأكدت أنه تم التنسيق للفعاليات التوعوية مع المدارس ورياض الأطفال ضمن خطط استراتيجية السلامة المرورية في المؤسسة تجاه الطلاب، التي شملت إلى جانب الإجراءات الفنية نحو 9 فعاليات ومبادرات توعوية، تنوعت بحسب الفئات المستهدفة، حيث سيتم نشر إعلانات توعوية في الشوارع وفيديوهات تثقيفية في وسائل التواصل الاجتماعي للسائقين وأولياء الأمور، إضافة إلى وضع روابط إلكترونية على شكل رمز استجابة سريع (QR code) في مراكز بيع مستلزمات العودة إلى المدارس؛ وذلك لحث الطلاب وأولياء أمورهم على الالتزام باشتراطات السلامة أثناء نقل الطلاب من المدرسة وإليها، أو القيادة في مناطق المدارس أو بالقرب منها.

وأضافت بن عدي: سيتم استئناف العمل بالمبادرات التوعوية مع عودة الطلاب إلى المدارس، حيث شهدت نجاحاً في العام الماضي، مثل برنامج القواعد الذهبية لسلامة الأجيال، الذي يتم تنفيذه بالتعاون مع شركاء الهيئة، ويشمل العديد من الأنشطة الميدانية والهدايا التشجيعية لطلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية، إضافة إلى عودة العمل بالبرنامج التفاعلي الموجه لطلاب المرحلة الثانوية.

وحضت بن عدي سائقي الحافلات المدرسية وأولياء الأمور الذين يقومون بتوصيل أبنائهم إلى المدارس على الالتزام بالقواعد المرورية الصحيحة، وتجنب الوقوف في الأماكن الخاطئة، وعدم ترك الأطفال يعبرون الشارع بمفردهم، مشددة على عدم السماح للطلاب بالنزول من الباب الأيسر للمركبة، ونصحت أولياء الأمور باستخدام قفل الأمان للأبواب الخلفية.

ودعت بن عدي الطلاب إلى الالتزام بربط حزام الأمان حتى في المسافات القصيرة، مشيرة إلى أن الكثير من الحوادث المرورية تقع على بعد مسافة قصيرة من مكان العمل أو المنزل وفقاً للإحصاءات العالمية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز