جامعة الإمارات تستقبل 4764 طالباً وطالبة للعام الأكاديمي الجديد

المصدر: العين - البيان

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أنهت جامعة الإمارات العربية المتحدة، كافة الاستعدادات الخاصة لبدء العام الدراسي الجديد 2023- 2024، حيث استقبلت 4764 طالباً وطالبة، من المستجدين الذين أنهوا إجراءات القبول والتسجيل في الكليات والتخصصات الأكاديمية التي تطرحها الجامعة، وفق أحدث المعايير الأكاديمية العالمية.

وأكدت الدكتورة سعاد المرزوقي، النائب المشارك لشؤون الطلبة بأن إدارة الجامعة، أنهت كافة الإجراءات اللازمة لاستقبال الطلبة، وتوفير كافة المتطلبات لبدء العام الأكاديمي الجديد.

وأضافت: أن قطاع شؤون الطلبة وبالتعاون مع الإدارات والأقسام المعنية، قد وضع برنامجاً متكاملاً لاستقبال الطلبة المستجدين ضمن برنامج «مرحبا الساع» والذي بدأ صباح الإثنين باستقبال طالبات مدينة العين، حيث تمّ تجيهز أسطول الحافلات لنقل الطلبة من أماكن تواجدهم في مختلف مدن الدولة إلى الحرم الجامعي في مدينة العين، فيما بدأت في اليوم التالي فعاليات جلسات الإرشاد عبر الانترنت، وكذلك زيارة معرض الكليات فيما استكمل يوم الأربعاء برنامج التسجيل على المساقات الأكاديمية حسب التخصصات، وسيغلق باب التسجيل يوم الجمعة، على أن يبدأ برنامج السحب والإضافة يوم الإثنين 21 أغسطس الجاري.

وأوضحت الدكتورة سعاد المرزوقي: إن أعداد الطلبة المستجدين حسب الكليات والتخصصات الأكاديمية التي اختاروها هو: 488 طالباً وطالبة في كلية الإدارة والاقتصاد ، وكلية التربية 141 طالباً وطالبة، وكلية الهندسة 953 طالباً وطالبة، وكلية الزراعة والطب البيطري 367 طالباً وطالبة، وكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية 1224 طالباً وطالبة، وكلية تقنية المعلومات 704 طالباً وطالبة، وكلية القانون 272 طالباً وطالبة، وكلية الطب والعلوم الصحية 150 طالباً وطالبة، وكلية العلوم 465 طالباً وطالبة.

وأكدت الدكتورة المرزوقي: «أن إدارة الجامعة حرصت على توفير متطلبات الحياة الجامعية في كافة مرافقها، منذ لحظة وصول الطلبة للحرم الجامعي، وفق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة على مواصلة التحصيل العلمي، وبما يحقق الأهداف الاستراتيجية الوطنية التي وفرتها حكومتنا الرشيدة لجامعة الامارات - الجامعة الوطنية الأم- جامعة رواد المستقبل والارتقاء بالمخرجات التعليمية، وفق أحدث وأرقى المعايير الأكاديمية العالمية، وتلبية مشاريع التنمية الوطنية المستدامة».

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