«أمريكية رأس الخيمة» تنال تقييم «خمس نجوم بلس» العالمي

المصدر: رأس الخيمة- وام

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حققت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة إنجازاً أكاديمياً جديداً بحصولها على تقييم «خمس نجوم بلس» ضمن نظام التقييم العالمي (QS Stars) للجامعات، بعد أن كان «خمس نجوم»، ما يضعها بين جامعات العالم النخبة.

وتعدّ بذلك أول جامعة في الإمارات العربية المتحدة تحصل على هذا التصنيف الأعلى. تم منح التصنيف بعد جمع البيانات وتحليلها بشكل صارم ومستقل وفقاً لمقاييس الأداء المحددة في منهجية تقسسم» QS Stars™.

يعتمد تقييم QS Stars، الذي تقوم به وحدة Intelligence Unit في مؤسسة QS، على الدقّة والتفصيل في تقييم الأداء المتميّز للجامعات ومواصفاتها، مرتكزاً على معايير تقييم مختلفة مثل جودة التعليم، توظيف الخريجين، بيئة التعليم داخل الحرم الجامعي، التعليم عبر الأونلاين، الطابع العالمي، وشمولية الاهتمام بالطلبة. ويتمّ تقييم الجامعات من 0 إلى 5 نجوم وفقاً لمعايير محدّدة وللعدد الإجمالي للنقاط التي تحقّقها الجامعة أثناء التقييم.

وحصلت الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة على تصنيف 5 نجوم بلس بشكل عام وعلى 5 نجوم في ثماني فئات هي التدريس، فرص العمل، التطوير الأكاديمي، المرافق، المسؤولية الاجتماعية، ودراسات الأعمال والإدارة.

وقال البروفيسور حسن حمدان العلكيم، رئيس الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة: «إن هذا تكريم متميز لمؤسسة شابة مثل الجامعة الأمريكية في رأس الخيمة.. لقد تحولنا من 5 نجوم إلى 5 نجوم بلس في وقت قصير جداً.. شرف كبير أن نكون في صفوف بعض من أفضل جامعات العالم من حيث الأداء.. إنه يمثل التقدير النهائي للمعايير التي حققتها AURAK، بفضل التزام فريق الإدارة والهيئة التدريسية».

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