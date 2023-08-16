30 ألف طالب من 170 جنسية في «الأكاديمية العالمية» و«دبي للمعرفة»

المصدر: دبي- البيان

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تبادر أبرز الجهات في قطاع التعليم العالي بمدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعين لمجموعة تيكوم إلى توفير تخصصات جامعية جديدة اعتباراً من بداية العام الدراسي 2023 – 2024، وذلك بهدف بناء المواهب والقدرات وإعداد الطلاب لوظائف المستقبل.

وتضم مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة ما يقارب 30 ألف طالب يمثلون أكثر من 170 جنسية من حول العالم، كما يتواجد فيهما 37 معهداً محلياً وإقليمياً ودولياً للتعليم العالي.

وتضمّ التخصّصات الجامعية الجديدة الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والروبوتات وعلم الوراثة والتصميم، بما يعكس التزام مجموعة تيكوم الراسخ بأجندة دبي الاقتصادية «D33» التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم وإحدى أفضل ثلاث مدن في العالم خلال العقد المقبل.

وبالإضافة إلى التخصّصات المعروفة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب في مجالات مثل الإعلام وتطوير الألعاب الإلكترونية والرسوم المتحركة، تعتزم الجامعات الدولية توفير مجموعة من البرامج الأكاديمية الحديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة خلال العام الدراسي الجديد، بما يتوافق مع التوجه العالمي نحو الوظائف التي من المتوقّع أن يزداد الطلب عليها خلال العقد المقبل.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري: يسهم اقتصاد دبي المتنوّع القائم على المعرفة ومنظومة العمل العالمية فيها في توفير منصّة تنافسية يمكن من خلالها رسم معالم مستقبل القطاعات الرئيسية وإحداث أثر إيجابي مستدام.

وأضاف: نحن واثقون بأنّ التخصّصات الجديدة التي توفّرها الجامعات في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة سوف تسهم في تمكين الطلبة من امتلاك المهارات والإمكانات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل في المجالات كافة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي والمنطقة على حد سواء.

وأردف: «يقدم التحوّل الرقمي العديد من الفرص للابتكار والنمو حيث يحظى طلاب الجامعات اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بفرصة استثنائية للإسهام في رسم معالم مستقبل جديد. لذا يتعيّن علينا أن نتعاون ونوحّد جهودنا من أجل اكتساب ما يلزم من معرفة ومهارات للمضي قدماً في مسيرة التحوّل والإسهام في بناء مستقبل يعود بالفائدة على الجميع».

واعتباراً من نهاية العام 2022، كانت إدارة الأعمال والهندسة وتكنولوجيا المعلومات من التخصّصات التي شهدت أعلى مستوى من الإقبال لدى الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات.

تنمية مهارات المستقبل

يشير تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنّ تحليلات البيانات الضخمة والتغيّر المناخي وتكنولوجيا حماية البيئة والتشفير والأمن السيبراني ستكون من الوظائف المستقبلية التي ستشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس المقبلة. كما أشارت مجموعة بوسطن الاستشارية في يونيو 2023 إلى أنّ دولة الإمارات هي من بين أكبر المناطق الجغرافية في منطقة الشرق الأوسط للألعاب والرياضات الإلكترونية وستجذب في المستقبل القريب عدداً كبيراً من الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق اليوم.

وسوف تسهم برامج التعليم العالي في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة في توفير البيئة الملائمة والداعمة لتعلّم مثل هذه التخصّصات. إذ توفر جامعة «مردوخ» الأسترالية التي تملك حرماً جامعياً في مجمّع دبي للمعرفة، خلال العام الدراسي الجديد شهادة بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلّة.

وللمرة الأولى في دولة الإمارات، سوف تتيح شهادة البكالوريوس في جامعة «مردوخ» دبي التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات للطلاب فرصة اختيار تخصّص ثانٍ في الوقت نفسه في مجال الأمن السيبراني والطبّ الشرعي، فضلاً عن علوم الكمبيوتر ونظم معلومات الأعمال.

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