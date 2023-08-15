"جامعات دبي" تقدم تخصّصات جديدة لوظائف المستقبل

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تبادر أبرز الجهات في قطاع التعليم العالي في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة التابعين لمجموعة تيكوم إلى توفير تخصّصات جامعية جديدة اعتباراً من بداية العام الدراسي 2023 – 2024، وذلك بهدف بناء المواهب والقدرات وإعداد الطلاب لوظائف المستقبل.

وتضمّ هذه التخصّصات المتقدمة الذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والروبوتات وعلم الوراثة والتصميم، بما يعكس التزام مجموعة تيكوم الراسخ بأجندة دبي الاقتصادية "D33" التي تهدف إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً ريادياً للتعليم العالي على مستوى العالم وإحدى أفضل ثلاث مدن في العالم خلال العقد المقبل.

وبالإضافة إلى التخصّصات المعروفة التي تشهد إقبالاً كبيراً من الطلاب في مجالات مثل الإعلام وتطوير الألعاب الإلكترونية والرسوم المتحركة، تعتزم الجامعات الدولية توفير مجموعة من البرامج الأكاديمية الحديثة في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة خلال العام الدراسي الجديد، بما يتوافق مع التوجه العالمي نحو الوظائف التي من المتوقّع أن يزداد الطلب عليها خلال العقد المقبل.

وفي هذه المناسبة، قال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري: "يسهم اقتصاد دبي المتنوّع القائم على المعرفة ومنظومة العمل العالمية فيها في توفير منصّة تنافسية يمكن من خلالها رسم معالم مستقبل القطاعات الرئيسية وإحداث أثر إيجابي مستدام. نحن واثقون بأنّ التخصّصات الجديدة التي توفّرها الجامعات في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة سوف تسهم في تمكين الطلبة من امتلاك المهارات والإمكانات اللازمة لمواجهة تحديات المستقبل، بما يسهم في تحقيق مستقبل أفضل في المجالات كافة وتعزيز القدرة التنافسية العالمية لدبي والمنطقة على حد سواء".

وأضاف: "يقدم التحوّل الرقمي العديد من الفرص للابتكار والنمو حيث يحظى طلاب الجامعات اليوم أكثر من أيّ وقت مضى بفرصة استثنائية للإسهام في رسم معالم مستقبل جديد. لذا يتعيّن علينا أن نتعاون ونوحّد جهودنا من أجل اكتساب ما يلزم من معرفة ومهارات للمضي قدماً في مسيرة التحوّل والإسهام في بناء مستقبل يعود بالفائدة على الجميع".

تجدر الإشارة إلى أنّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة يضمّان ما يقارب 30 ألف طالب يمثلون أكثر من 170 جنسية من حول العالم، ويتواجد فيهما 37 معهداً محلياً وإقليمياً ودولياً للتعليم العالي. واعتباراً من نهاية العام 2022، كانت إدارة الأعمال والهندسة وتكنولوجيا المعلومات من التخصّصات التي شهدت أعلى مستوى من الإقبال لدى الطلاب الجدد الملتحقين بالجامعات.

تنمية مهارات المستقبل

يشير تقرير مستقبل الوظائف لعام 2023 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أنّ تحليلات البيانات الضخمة والتغيّر المناخي وتكنولوجيا حماية البيئة والتشفير والأمن السيبراني ستكون من الوظائف المستقبلية التي ستشهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمسة المقبلة. كما أشارت مجموعة بوسطن الاستشارية في يونيو 2023 إلى أنّ دولة الإمارات العربية المتحدة هي من بين أكبر المناطق الجغرافية في منطقة الشرق الأوسط للألعاب والرياضات الإلكترونية وستجذب في المستقبل القريب عدداً كبيراً من الشركات التي تسعى إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق اليوم.

وسوف تسهم برامج التعليم العالي في مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة في توفير البيئة الملائمة والداعمة لتعلّم مثل هذه التخصّصات. إذ توفر جامعة "مردوخ" الأسترالية التي تملك حرماً جامعياً في مجمّع دبي للمعرفة، خلال العام الدراسي الجديد شهادة بكالوريوس في تكنولوجيا المعلومات المتخصّصة في الذكاء الاصطناعي والأنظمة المستقلّة. وللمرة الأولى في دولة الإمارات، سوف تتيح شهادة البكالوريوس في جامعة "مردوخ" دبي التي تبلغ مدتها ثلاث سنوات للطلاب فرصة اختيار تخصّص ثانٍ في الوقت نفسه في مجال الأمن السيبراني والطبّ الشرعي، فضلاً عن علوم الكمبيوتر ونظم معلومات الأعمال.

وقال الدكتور جيمس تروتر، العميد والرئيس الأكاديمي لجامعة "مردوخ" دبي: "نفخر في جامعة "مردوخ" دبي بما اكتسبناه من سمعة دولية بارزة بفضل تميّزنا في التعليم والبحث ورضا الطلاب. وإننا نوفّر من خلال حرمنا الجامعي القائم في مجمّع دبي للمعرفة شهادات أسترالية معتمدة ومعترف بها دولياً، مستفيدين من موقعنا الاستراتيجي لتوفير بيئة تعليمية مرنة ومتقدّمة نستطيع من خلالها تمكين وإعداد قادة المستقبل".

وخلال الأشهر القليلة المقبلة، ستوفر جامعة "هيريوت وات" شهادة بكالوريوس في هندسة الروبوتات والأنظمة المستقلّة والتفاعلية من مقرّها في مجمّع دبي للمعرفة. وتعتزم جامعة "أميتي" دبي البدء بمنح شهادة بكالوريوس علوم في التكنولوجيا الحيوية مدتها أربع سنوات، وذلك في إطار التخصّصات التي توفّرها للعام الدراسي 2023 – 2024. وتملك الجامعة حرماً جامعياً في مدينة دبي الأكاديمية العالمية وسوف تضمّ الشهادة الجديدة التي توفرها في التكنولوجيا الحيوية مجالات تركيز متنوّعة مثل أخلاقيات علم الأحياء والتكنولوجيا الحيوية الغذائية وعلم المناعة والهندسة الوراثية وتكنولوجيا التخمير.

وقال الدكتور فاجاهات حسين، الرئيس التنفيذي لشركة "أميتي إديوكيشن": "نؤمن في جامعة "أميتي" بأنّ دبي ودولة الإمارات ستصبحان الوجهة المفضّلة للتعليم العالي على مستوى المنطقة. وإننا نأخذ هذه المسؤولية على عاتقنا ونعمل جنباً إلى جنب مع الجامعات الأخرى ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، لترسيخ مكانة دبي ودولة الإمارات كالخيار الأول لطلاب المنطقة الراغبين بالسفر لاستكمال تحصيلهم الجامعي ومتابعة دراساتهم العليا".

وبدوره، يقدّم معهد "إس آيه إي" من خلال مقرّه في مجمّع دبي للمعرفة شهادة بكالوريوس في تطوير الألعاب الإلكترونية وبكالوريوس في الرسوم المتحرّكة وشهادة دبلوم في الواقع المعزّز والواقع الافتراضي، لتمكين وتعزيز مهارات الطلاب والمهنيين الذين يطمحون إلى التقدّم ضمن قطاع الألعاب الإلكترونية المتنامي في دولة الإمارات. وتوفر جامعة "كيرتن" دبي في مدينة دبي الأكاديمية العالمية شهادة بكالوريوس في التصميم (الرسوم المتحركة وتصميم الألعاب الإلكترونية)، في حين تقدّم جامعة ولونغونغ في دبي شهادة بكالوريوس في علوم الكمبيوتر (تطوير الألعاب الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المحمول)، لتعليم الطلاب كيفية تصميم وتنفيذ تطبيقات الهاتف المحمول المصمّمة للمؤسسات والألعاب الإلكترونية المستخدمة على نطاق واسع، عبر الاستفادة من أحدث الأدوات والتقنيات المتاحة اليوم.

وبالإضافة إلى ذلك، ستوفّر جامعة ولونغونغ من خلال حرمها الجامعي القائم في مجمّع دبي للمعرفة شهادة بكالوريوس في هندسة الميكاترونيك (مع مرتبة الشرف) مدتها أربع سنوات، فضلاً عن شهادة ماجستير في التحوّل الرقمي تمّ إطلاقها مؤخراً من خلال برنامج مدته عام ونصف العام، ويشمل موضوعات مثل علوم البيانات والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية واستراتيجية التحوّل الرقمي والتكنولوجيا الداعمة له.

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة مي البراتشي، عميدة كلية علوم الكمبيوتر في جامعة ولونغونغ في دبي: "يسهم التحوّل الرقمي في إحداث تغيير جذري في العمليات وتحقيق قيمة إضافية للعملاء، عبر دمج أحدث الابتكارات التكنولوجية بمختلف قطاعات عمل المؤسسات. ويهدف برنامج التحوّل الرقمي إلى تخريج مهنيين يملكون ما يلزم من قدرات ومهارات في مجالي الأعمال وتكنولوجيا المعلومات، عبر وضع استراتيجيات للتحوّل الرقمي وتصميم وتنفيذ الحلول الرقمية المتطوّرة".

وتقدم الجامعات مجموعة من المنح الدراسية للعام الدراسي 2023 – 2024، حيث يشمل ذلك منحة الاستحقاق الأكاديمي بنسبة 100% للطلاب المتفوّقين ومنحة دراسية بنسبة 50% على كافة شهادات الدبلوم والمستوى التأسيسي في جامعة "مردوخ" دبي. أما المنح الدراسية التي تقدّمها جامعة "أميتي" دبي، فتشمل منحة بنسبة 30% للراغبين بالالتحاق بها من مواطني دولة الإمارات أو ممثلي مجموعة مختارة من المؤسسات والجهات الحكومية. وبدورها، تقدّم جامعة "ولونغونغ" في دبي مجموعة من المنح الدراسية القائمة على الجدارة ومنحة رياضية بنسبة 50% للطلاب الطامحين بأن يصبحوا رياضيين محترفين.

تُعدّ مدينة دبي الأكاديمية العالمية ومجمّع دبي للمعرفة من مجمّعات الأعمال المتخصّصة التابعة لمجموعة تيكوم، والتي تشمل مدينة دبي للإعلام ومدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي الصناعية ومدينة دبي للإنتاج ومجمّع دبي للعلوم ومدينة دبي للاستديوهات وحي دبي للتصميم.





تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز