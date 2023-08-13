حملة «الشارقة الخيرية» تسعى لتوفير 6000 حقيبة مدرسية

المصدر: (الشارقة - البيان)

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دعت جمعية الشارقة الخيرية المتبرعين إلى دعم حملتها السنوية «العودة إلى المدارس»، لتوفير الحقائب المدرسية للطلبة قبيل بدء العام الدراسي الجديد، بما يدخل البهجة إلى نفوسهم ويخفف عن أسرهم أعباء وتكاليف شراء هذه الأدوات اللازمة لكل طالب ودارس بالمراحل الدراسية للتعليم الأساسي والثانوي.

وأكد أسعد الزرعوني مدير إدارة المساعدات بالإنابة، أن الجمعية تستهدف قبيل حلول العام الدراسي الجديد من كل عام توفير المستلزمات الدراسية التي يحتاجها الطلبة في يومهم الدراسي ويتم توزيعها على الأسر المستحقة في صورة حقائب مدرسية تتضمن كل الأدوات الدراسية التي يستعين بها الطالب خلال يومه الدراسي.

وأشار إلى أن الجمعية استطاعت بدعم المحسنين وتبرعاتهم توفير 6000 حقيبة مدرسية خلال العام الدراسي المنقضي، بينما نعول خلال حملتنا في عامها الدراسي الجديد على دعم المحسنين وأصحاب الأيادي البيضاء في توفير المستهدفات، وسوف تتنوع الحقائب المقرر توزيعها من حيث الأحجام بما يتناسب من المراحل الدراسية، كما سوف يراعى توفير حقائب ذات جودة مميزة، داعياً إلى الاستفادة من وسائل التبرع الميسرة التي وفرتها الجمعية.

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